Моделі у сексуальних сукнях прийшли на церемонію Green Carpet Fashion Awards: гарячі фото
Знамениті моделі полюбляють хизуватись своєю стрункою фігурою у розкішних та інколи надто відвертих вбраннях. Церемонія нагородження Green Carpet Fashion Awards не стала винятком, тому знамениті красуні зуміли привернути увагу всіх світових ЗМІ.
Як відомо, днями у Мілані відбулось урочисте закриття Тижня моди. За традицією, організатори події влаштували грандіозну вечірку та церемонію нагородження преміями Green Carpet Fashion Awards. Подію не оминули увагою і знамениті моделі, які вразили публіку ефектною появою на червоній доріжці. Які модниці підкорювали глядачів сексуальним вбранням – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.
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Ельза Госк
"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк, мабуть, стала зіркою вечору. Знаменита шведська красуня прийшла на урочисту подію у блискучій сукні від бренду Etro, яка складалась із топа та максіспідниці з пікантним розрізом. Вбрання ідеально підкреслило розкішні форми моделі.
Перед церемонією Ельза Госк пройшлась вулицями Мілану та зняла грайливе відео, на якому залюбки продемонструвала стрункі ноги у вбранні.
Ізабель Гулар
Не менш ефектний вигляд мала Ізабель Гулар, яка також обрала сукню від Etro. У вбранні манекенниця підкреслила свою струнку талію та оголила спину.
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Алессандра Амбросіо
Тріо прихильниць бренду Etro закрила сексапільна бразилійка Алессандра Амбросіо. Вона постала перед камерами у вечірній сукні з пікантним декольте. Образ модель доповнила стильними прикрасами та романтичними локонами.
Кендіс Сванепул
А от Кендіс Санепул вирішила обрати для особливого виходу шифонову сукню від бренду Philosopy. І модель не прогадала: у дещо прозорому вбранні красуня мала неперевершений вигляд, що відзначили усі її прихильники.
Барбара Палвін
Та поки запальні моделі красувались у сексуальних сукнях, "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вразила учасників церемонії нетиповим вбранням. Перед камерами манекенниця постала у світлому штанному костюмі, з-під якого виднілась спідня білизна.