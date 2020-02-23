Модельєр Раф Сімонс очолив італійський бренд Prada

Відомий бельгійський модельєр Раф Сімонс очолював пост креативного директора преміальних брендів Dior та Calvin Klein. Відтепер дизайнер буде творити спільно з Міуччею Прада під іменем італійського будинку Prada. Разом вони дебютують під час показу колекції весна-літо 2021.

Чутки про те, що Раф Сімонс стане новим креативним директором дому Prada точилися давно. Відтепер світова фешн-індустрія, затамувавши подих, чекає творіння дизайнера під новим модним лейблом, у який він гарантовано вдихне нове життя своїми творчими рішеннями.

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Модельєр буде співпрацювати з Міуччею Прада вже з 2 квітня. Кожен з них отримає рівні права на розробку майбутніх колекцій. Дебютний показ партнерів відбудеться вже у вересні цьогоріч. У Мілані дизайнери представлять жіночу колекцію одягу весна-літо 2021.

Це партнерство – реакція на епоху, в яку ми живемо. Епоху з новими можливостями, яка допускає іншу точку зору і підхід до усталених методологій. Його також можна розглядати як перший крок до розширення можливостей взаємодії – початок вільного обміну і співпраці,

– йдеться в офіційній заяві бренду Prada.

Варто наголосити, що така співпраця не означає припинення роботи Рафа Сімонса над створенням одягу для власної марки Raf Simons. Цей крок Prada, який за всю історію свого існування наважився запросити першого дизайнера до співпраці, підтверджує, що творчість повинна квітнути у сучасній системі моди.

Що відомо про Рафа Сімонса?Раф Сімонс народився у Бельгії, де здобув диплом меблевого дизайнера. Впродовж трьох він працював за спеціальністю, однак згодом відвідав тиждень моди у Парижі. Вже 1995 року він заснував власний бренд, до чого дизайнера довгий час підштовхувала його знайома, яка працювала у сфері моди. З 2012 по 2015 року він обіймав посаду креативного директора марки Dior. У 2016 він прийшов на той же пост в компанію Calvin Klein, залишивши пост креативного дизайнера у грудні 2018 року.