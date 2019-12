Модернізований кліп на різдвяний хіт "Last Christmas" б'є нові рекорди

Кліп на легендарну пісню британського дуету "Wham!" записали в новому форматі 4K. Це сталося за 35 років після оприлюднення "Last Christmas". Над відео працювала студія Sony Music Entertainment. За три дні оновлений кліп переглянули два з половиною мільйони користувачів.

Один із найпопулярніший попдуетів за всю історію світової музики припинив своє існування до початку ХХІ століття, проте їхні хіти живуть і дотепер. Пісню "Last Christmas" гурт "Wham!" випустив у грудні 1984 року. У романтичній різдвяній історії серед засніжених гір знялися вокалісти Джордж Майкл і Ендрю Ріджлі.

За 35 років після релізу відео одна з найбільших у світі компаній звукозапису Sony Music Entertainment вирішила модернізувати найвідоміший та найулюбленіший новорічний сингл всіх часів. На відеохостингу ютуб відео було опубліковане вже після розпаду гурту у 2009 році, проте з того часу набрало 479 мільйонів переглядів.

Оновлений запис у роздільній здатності 4K користується не меншою популярністю і стрімко набирає перегляди. Так, за три доби осучаснений кліп переглянули близько два з половиною мільйони разів.

Wham! – Last Christmas (4K Video): дивіться кліп онлайн

Що відомо про гурт "Wham!"?

Дует Джорджа Майкла і Ендрю Ріджлі користувався величезним успіхом у середині 1980-х років. Лише за два роки сім синглів цього колективу побували на першому місці британських попчартів.

Гурт "Wham!" виник 1982 року. Майкл відповідав за музику, а Ріджлі – за імідж. Їх перший сингл "Wham Rap!" потрапив під заборону на радіостанціях за вкраплення нецензурних слів. 1984 рік став найуспішнішим в історії колективу. У липні вони випустили синглом задушевну баладу "Careless Whisper", яка стала найбільшим хітом літа і побувала на вершині практично всіх попчартів світу.



Дует "Wham" / Instagram / @georgemichael_andrewridgeley

На Різдво вийшов благодійний сингл з композиціями "Everything She Wants" і "Last Christmas", а в квітні 1985 року "Wham!" стали першими західними суперзірками, які виступили з гастролями в комуністичному Китаї. Влітку 1986 року було оголошено про розпад дуету "Wham!"