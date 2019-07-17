Модні аксесуари літа 2019: найголовніші тренди

Щоб ваш літній гардероб виглядав завжди яскравим та цікавим, необхідно додавати в образ своєрідну родзинку у вигляді аксесуарів. Навіть просте вбрання аксесуари зможуть перетворити на розкішний модний look. Що варто обирати цього літа з аксесуарів – читайте у матеріалі.

Усім нам відомо, що аксесуари відіграють не останню роль у створенні образу. Оригінальна шпилька на волоссі, браслет, окуляри чи фактурна сумка дозволять вам створити своєрідний образ, який вирізнятиме вас із натовпу та наділятиме певним шармом.

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Ми хочемо, щоб кожна з вас виглядала неповторно, тож говоримо із дизайнеркою Ольгою Гонтар про те, як виглядати стильно цього літа.

На який колір першочергово варто звертати увагу при виборі сумок? Які фактури домінують цього літа?

У цьому сезоні в тренді сумки чітких форм. Накладні кишені перекочували на сумки із аналогічного тренду в одязі. Можна обирати сумки як яскравих кольорів, так і пастельних чи нюдових, вибір за вами.

На противагу чітким прямокутним сумкам актуальні зараз і тканинні та в'язані. Обираючи такий варіант, ви додасте легкості і романтичності своєму образу. До того ж, це надзвичайно практично і екологічно. Зараз можна купити безліч різних сумок із тканини: однотонні чи кольорові, з візерунками чи без, більші чи менші. Особливо чарівно виглядають сумки, зроблені у техніці макраме із бахромою.



Сумка з бахромою – тренд літа 2019 / Vogue

Поясні сумки не втрачають своєї актуальності, проте дещо видозмінюються. Замість звичної бананки краще обрати плоску прямокутну сумку. Ось він – тренд на геометрію.



Поясні сумки стають дедалі популярнішими / Vogue

Також входять в моду поясні сумки, які складаються із декількох кишень різної конфігурації. Це дійсно цікавий тренд, і він ще мало поширений, тож, якщо бажаєте додати цікавинки у свій зовнішній вигляд, обирайте цей варіант.



Біла сумка – безпрограшний літній варіант / Vogue

Як обрати трендові сережки цього літа, якої форми і з чим рекомендовано їх поєднувати?

Загалом цього літа модні масивні сережки. Тому тут можна дати фантазії волю і вдягати те, що подобається, без страху перебрати міру. Проте завжди слід пам'ятати, що ваш образ має бути гармонійним, і зважати на індивідуальні особливості обличчя. До прикладу, дівчатам і жінкам із дрібними рисами обличчя скоріш за все не личитимуть масивні сережки.



Трендові сережки літа 2019 / Vogue

Асиметричні сережки стають все більш актуальними цього літа. Тепер не обов'язково носити одинакові сережки, навіть дуже бажано, щоб одна була масивніша за іншу. Наприклад, довгу сережку можна поєднати із маленьким, але помітним, цвяшком.



Асиметричні сережки – тренд літа 2019 / Vogue

Шпильки з білим намистом, які ми часто бачимо у модниць на вулицях: тренд літа 2019 чи вже антитренд?

Шпильки із білим намистом із категорії трендів вже перейшли у антитренди. Надто вже вони виразні, надто часто ми вже їх бачимо.



Як виглядати стильно за допомогою простих шпильок / @negin_mirsalehi

Проте шпильки загалом все ще модні і залишатимуться такими, скоріш за все, ще довго. Добре, що вони є різноманітними у продажу: тонкі, товстіші, однотонні, з візерунками, пластмасові, металеві – обирайте, які вам до душі. До того ж, це дуже практичний тренд.



Шпильки на волосся, які ще залишаються у тренді

Окуляри – непростий вибір аксесуарів. Чи зажди те, що є модним – пасуватиме всім? Як грамотно підібрати окуляри на літо? Чим перш за все варто керуватися? І які, звісно ж, є трендовими?

Зараз є широкий вибір окулярів. Звичайно, перш за все зважати потрібно на те, що личить конкретно вам. Залишаються модними вузькі окуляри, а також загострені, так звані "котяче око". На противагу цьому тренду, стають модними широкі окуляри-маски. Виглядають вони доволі епатажно, тому підійдуть не усім.

Стають менш цікаві дзеркальні окуляри, але саме в окулярах-масках дзеркальність доречна, вона додає космічності образу. Пластмасова оправа теж втрачає свою актуальність. Краще вибрати окуляри із металевою оправою- дротиками. Але і тут є виняток, це – загострені окуляри "котяче око".

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Не втрачають актуальності окуляри із кольоровим склом. Слід ще раз наголосити, що при виборі окулярів перш за все треба опиратися на те, що підходить під ваші форму і риси обличчя, а тренди – це вже наступне, на що треба зважати.

Привабливо зараз виглядають шнурки чи ланцюжки для окулярів. Цікавий ланцюжок може цілком замінити сережки чи заколки.



Новий тренд носіння окулярів / Elle

Яким головним убором можна довершити літній образ?

Літній образ можна сміливо довершити головним убором. Цього сезону можна відчути справжню свободу у їхньому виборі: капелюхи, панамки, хустки, кепки – все це актуальне і необхідне, адже слід берегти голову від попадання прямих сонячних променів.

Цього сезону все ще актуальні речі із соломи: капелюхи, сумки, елементи у взутті. Важливо, щоб у вашому образі було не більше однієї великої солом'яної речі.



У вашому образі повинна бути лише одна річ із соломи / Vogue

Годинники, браслети та прикраси на шию. Чи є їм місце в цьому сезоні, і якщо так, то які форми переважають?

На шию можна вдягати декілька дрібних прикрас на ланцюжках. Або можна обмежитися однією. У моду входять колони-монети та різноманітні прикраси із мушель.

Браслети – це поки що нерозкрита тема. Можна вдягати маленькі ланцюжки, а великі масивні браслети ще не повернулися у моду. Але якщо ви відчуваєте, як їх можна гарно обіграти у образі – сміливо експериментуйте. Персні натомість актуальні. У тренді як дрібні, мінімалістичні, так і крупні, тому обирайте, опираючись на свій смак.



Вінтажні прикраси – тренд літа-2019

Також зараз можна купити безліч цікавих авторських прикрас із металу, кераміки, скла, дерева. Такий виріб буде не лише прикрасою, а ще й оригінальним твором мистецтва.



Джіджі Хадід в прикрасах із мушель / Instagram