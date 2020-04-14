Модний дім Hermes у Китаї заробив понад 2 мільйони доларів у перший день скасування карантину

Влада Китаю суттєво послабила умови карантинного режиму, а громадяни поступово повертаються до повноцінного життя. Як виявилося, у країні чимало людей, які готові витратити свої заощадження на брендові речі. Так, бутик Hermès лише за один день заробив понад 2 мільйони доларів.

Як інформує видання Women's Wear Daily, послаблення карантинних обмежень суттєво вплинуло навіть на фешн-індустрію Китаю. Модному дому Hermes, розташованому в місті Гуанчжоу, знадобився лише один день повноцінної роботи, аби отримати прибуток у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів – понад 73 мільйони гривень.

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Як виявилося, впродовж тривалої самоізоляції громадянам Китаю для повноцінного життя не вистачало предметів розкоші. Найбільшим попитом серед покупців користувалися посуд, взуття, меблі та шкіряні вироби. Крім того, ексклюзивні сумки Himalayan Birkin з коштовними діамантами також привабили заможних жителів Гуанчжоу.

Слід зазначити, що виручка модного дому Hermes у 2 мільйони 700 тисяч доларів за один день – абсолютний рекорд серед всіх бутиків країни. Зважаючи на те, що загальна площа магазину становить понад 5 тисяч квадратних метрів, ажіотаж відвідувачів цілком обгрунтований.

Нагадаємо, що офіційно від початку епідемії COVID-19 в Китаї заразилися понад 82 тисячі осіб. Померли – 3 343 хворих, одужали – 76 663 людини. Незважаючи на скасування карантину 24 березня, у Китаї триває епідемія. Лише у понеділок, 13 квітня, стало відомо про 99 нових випадків зараження коронавірусом.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 Каналу