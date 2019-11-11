Модний дім Valentino вразив інопланетною сукнею: приголомшливі фото

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Показ колекції Valentino у Пекіні
Показ колекції Valentino у Пекіні / Instagram/ Pppiccioli

Італійський бренд шокував на показі нової колекції у Пекіні. Автор креативних рішень П'єрпаоло Пічоллі вирішив поєднати свою космічну фантазію з культурними особливостями іншої країни. Дизайнер не пошкодував блиску та яскравих кольорів.

 
Днями у Пекіні відбувся показ нової колекції модного дому Valentino. Креативний директор італійського бренду П'єрпаоло Пічоллі не пошкодував фантазії та втілив космічне у реальність. Неймовірні вбрання поєднали в собі мотиви Риму в епоху Відродження та імперіалістичного Пекіна. 

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Серед неймовірних вбрань колекції складно обрати найбільш вражаючий образ. Але одна сукня відверто вирізняється своєю "інопланетністю".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Зібраний з паєток образ, показує модель як позаземну красуню. А срібні блискітки, які покрили обличчя дівчини, лише посилили такий ефект.

Атмосферу казкового світу вдало доповнило місце проведення показу – розкішний готель, стилізований під старовинний китайський палац.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino)

Важко посперечатися, що це справжній тріумф креативного директора італійського бренду П'єрпаоло Пічоллі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino)

Що відомо про модний дім Valentino?Це всесвітньо відома італійська марка одягу, що спеціалізується на випуску жіночої та чоловічої лінійки. А також парфумерії, аксесуарів і елементів нижньої білизни. Ім'я головного дизайнера і засновника компанії Валентино Гаравані міцно увійшло в світову історію моди нарівні з такими іменами, як Коко Шанель і Крістіан Діор. Бренд Valentino відноситься до люксового бренду одягу і входить до складу модної асоціації. Два рази на рік під лейблом Валентино виходять колекції Ready-to-Wear і Haute Couture.

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle
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