Модний дім Valentino вразив інопланетною сукнею: приголомшливі фото

Італійський бренд шокував на показі нової колекції у Пекіні. Автор креативних рішень П'єрпаоло Пічоллі вирішив поєднати свою космічну фантазію з культурними особливостями іншої країни. Дизайнер не пошкодував блиску та яскравих кольорів.

Днями у Пекіні відбувся показ нової колекції модного дому Valentino. Креативний директор італійського бренду П'єрпаоло Пічоллі не пошкодував фантазії та втілив космічне у реальність. Неймовірні вбрання поєднали в собі мотиви Риму в епоху Відродження та імперіалістичного Пекіна.

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Серед неймовірних вбрань колекції складно обрати найбільш вражаючий образ. Але одна сукня відверто вирізняється своєю "інопланетністю".

Зібраний з паєток образ, показує модель як позаземну красуню. А срібні блискітки, які покрили обличчя дівчини, лише посилили такий ефект.

Атмосферу казкового світу вдало доповнило місце проведення показу – розкішний готель, стилізований під старовинний китайський палац.

Важко посперечатися, що це справжній тріумф креативного директора італійського бренду П'єрпаоло Пічоллі.

Що відомо про модний дім Valentino?Це всесвітньо відома італійська марка одягу, що спеціалізується на випуску жіночої та чоловічої лінійки. А також парфумерії, аксесуарів і елементів нижньої білизни. Ім'я головного дизайнера і засновника компанії Валентино Гаравані міцно увійшло в світову історію моди нарівні з такими іменами, як Коко Шанель і Крістіан Діор. Бренд Valentino відноситься до люксового бренду одягу і входить до складу модної асоціації. Два рази на рік під лейблом Валентино виходять колекції Ready-to-Wear і Haute Couture.