Модний експеримент: Хлоя Морец показала стильний образ

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Хлоя Морец
Хлоя Морец / www.gettyimages.com

22-річна американська актриса і колишня дівчина Брукліна Бекхема Хлоя Морец стала гостею спеціального показу фільму "В обіймах брехні", у якому зіграла головну роль.

На червону доріжку в Metrograph у Нью-Йорку Хлоя одягнула чорну спідницю довжини міні зі шкіряним поясом, який зробив акцент на фігурі акторки, і босоніжки на високих підборах у тон.

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Дівчина приміряла білу блузу з широкими рукавами і квітковим принтом під плаття і завершила образ маленькою чорно-коричневою сумкою Louis Vuitton Petite Malle. Візажисти Морец зробили насичений акцент на її очах, а стилісти – укладку з прямим волоссям і блискучою прикрасою.

Хлоя Морец
Хлоя Морец / Getty Images

Хлоя Морец
​Хлоя Морец / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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