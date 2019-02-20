Модний експеримент: Хлоя Морец показала стильний образ

22-річна американська актриса і колишня дівчина Брукліна Бекхема Хлоя Морец стала гостею спеціального показу фільму "В обіймах брехні", у якому зіграла головну роль.

На червону доріжку в Metrograph у Нью-Йорку Хлоя одягнула чорну спідницю довжини міні зі шкіряним поясом, який зробив акцент на фігурі акторки, і босоніжки на високих підборах у тон.

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Дівчина приміряла білу блузу з широкими рукавами і квітковим принтом під плаття і завершила образ маленькою чорно-коричневою сумкою Louis Vuitton Petite Malle. Візажисти Морец зробили насичений акцент на її очах, а стилісти – укладку з прямим волоссям і блискучою прикрасою.



Хлоя Морец / Getty Images



​Хлоя Морец / Getty Images