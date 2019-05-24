Модний провал: Міла Йовович обрала екстравагантну сукню для вечірки в Каннах

У Франції триває одна зі знакових подій року – Каннський кінофестиваль. Чимало зірок засвітились на червоній доріжці, демонструючи розкішні вбрання від провідних брендів. Однак деяким акторкам варто було ретельніше підібрати сукню, зокрема, Мілі Йовович.

Голлівудська зірка українського походження Міла Йовович у 43 роки з легкістю заворожує мільйони прихильників своєю красою та стрункою фігурою. Часто красуня постає перед камерою без макіяжу, що не робить її менш привабливою. Однак вихід Міли Йовович у Каннах був провальним.

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На вечірку amfAR Gala Cannes зірка вбрала світлу сукню від бренду Celine без спідньої білизни. Вбрання мало незвичний крій в зоні декольте, який робив її досить екстравагантною. Верх сукні виглядав дуже невдало та дещо неохайно, на що звернули увагу світові ЗМІ. Окрім цього, сам молочний колір не личив Мілі Йовович, бо її обличчя виглядало тьмяно і втомлено.

Не врятували образ акторки розкішні прикраси, сріблястий клатч та босоніжки з камінцями, які вона підібрала до сукні. Однак червоний класичний манікюр виглядав ефектно у поєднанні зі світлим вбранням.



Міла Йовович у Каннах / Getty Images



Провальний образ Міли Йовович / Getty Images

Хто така Міла Йовович?

Американська акторка, музикантка, модель, модельєр родом з України. Найкращими ролями можна вважати героїню Лілу в "П'ятому елементі" і Жанну д'Арк у фільмі "Посланниця: Історія Жанни д'Арк"; обидві стрічки знімав Люк Бессон.