Могилу росіянина Децла знайшли підпаленою: назвали ймовірну причину

Матір російського реп-виконавця Децла (Кирила Толмацького) 26 грудня прийшла на могила сина та виявила обвуглений хрест і спалену огорожу. В адміністрації вже пояснили інцидент, який відбувся в ніч з 25 на 26 грудня.

Матір Ірина розповіла, що пожежа на П'ятницькому цвинтарі сталась в день католицького Різдва, передає телеграм-канал Mash. Відео з місця події також з’явилось в мережі.

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Після побаченого матір Децла пішла у місцеву адміністрацію, де припустили, що займання могло статись через свічки фанаток, які ті кожного дня приносять на могилу. Тому такий випадок вони називають, скоріш за все, випадковим і через необережність.

Завтра, 28 грудня, сім'я репера планує заново облаштувати місце поховання російського виконавця.

Що відомо про смерть Децла? Смерть Кирила Толмацького стала однією із найзагадковіших у 2019 році. 35-річний реп-виконавець помер в ніч з 2 на 3 лютого через гостру серцеву недостатність. Попередньою причиною смерті Децла називали зупинку серця, яка сталась після концерту в гримерці у російському місті Іжевську. Що цікаво, Кирило Толмацький колись в інтерв'ю розповідав, що хотів би інсценувати свою смерть у 35 років та виїхати жити на острів. Похорони артиста відбулися 6 лютого на П'ятницькому цвинтарі в Москві, у нього залишилась дружина Юлія та син Антоній.