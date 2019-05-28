Могла піти в готель і плакати разом з Мейсі, – Софі Тернер про важкі зйомки "Гри престолів"

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Софі Тернер і Мейсі Вільямс в образах з "Гри престолів"
Софі Тернер і Мейсі Вільямс в образах з "Гри престолів" / Entertainment Weekly

Зірка фентезійного серіалу "Гра престолів", остання серія якого вийшла 20 травня, повниться все цікавішими новинами про залаштунки. Виконавиця ролі Санси Старк зізналась, що часто комплексувала через свій зовнішній вигляд, через що могла після зйомок відправитись у готель і плакати разом зі своєю подругою.

Про це 23-річна Софі заявила в інтерв'ю The New York Times. Раніше актриса вже розповідала, що мала затяжну депресію через комплекси та критику зі сторони її фанатів, та навіть подумувала про самогубство.

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Але в новій розмові з журналістами вона вкотре наголосила, що вона не могла дивитись на своє тіло та стан шкіри, через що часто розділяла свої переживання з найкращою подругою – Мейсі Вільямс. Саме вона виконувала роль серіальної сестри Ар’ї Старк з Вінтерфеллу.

Коли в кінці знімального дня я відчувала себе товстою, думала, що моє обличчя виглядає дивно або у мене були величезні прищі, я могла піти в готельний номер і поплакати там разом з Мейсі. Це було найкращою терапією для нас обох. Я рада, що плакала не одна,
– поділилась Тернер.

Дівчина додала, що їй іноді здавалось, що перебувати у тілі Санси Старк їй подобалось значно більше, ніж у власному.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив всього 6 серій тривалістю близько 7 годин. Попри чималу популярність саги після фінальних епізодів прихильники звернулись із вимогою перезняти кінцівку.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Гра престолів
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