Мокра дівчинка позує: Ізабель Гулар показала звабливе фото на фоні морських краєвидів

517 Читать новость на русском
Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Якщо б ви запитали у бразилійської моделі Ізабель Гулар, як провести останній місяць літа, вона однозначно відповіла б, що на морі. Адже 34-річна "ангел" Victoria's Secret від початку червня хизується яскравими знімками з відпочинку, ідеальною фігурою і бронзовою засмагою.

Нові знімки привабливої і сексапільної бразилійської супермоделі з'явилися на її сторінці в Instagram. Варто відзначити, що, якщо наповненням свого акаунту Ізабель Гулар займається сама, то у неї красиве бачення світу навколо, адже кожне нове її фото краще, ніж попереднє.

Читайте також: Засвітила смужки від засмаги на пружних сідницях: Ізабель Гулар хизується ідеальною фігурою

Однак так само варто додати, що її літні світлини з відпочинку є також максимально сексуальними. Ще б пак! З фігурою "ангела" Victoria's Secret кожне фото перетворюється на еротичний кадр. А останньому опублікованому фото Ізабель додала пікантності, направивши на себе струм води і сексуально позувавши мокрою на фоні красивих морських краєвидів. Також вона поділилася ефектним і водночас звабливим знімком, на якому вона плаває у неймовірної краси воді.

Ізабель Гулар
Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

 

blog_ava
Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії
7 серпня
5644
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
7 серпня 18:36 "Паразити": південнокорейський фільм, який ви захочете подивитись
Юлія Ліпенцева 656
Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
7 серпня 14:04 Місячний календар стрижок на серпень 2019: цікаві поради
1612
Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
6 серпня 18:00 Псевдонім чи ні: наскільки добре Ви знаєте український шоу-бізнес – тест
Юлія Михайлова 2753
Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
6 серпня 17:21 Тренди Instagram: топ-10 ідей для манікюру на літо від зірок
1083
Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
6 серпня 11:10 Зручна мандрівка: як зібрати рюкзак у похід
1268
Новини
Більше новин
Залиште відгук