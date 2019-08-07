Мокра дівчинка позує: Ізабель Гулар показала звабливе фото на фоні морських краєвидів

Якщо б ви запитали у бразилійської моделі Ізабель Гулар, як провести останній місяць літа, вона однозначно відповіла б, що на морі. Адже 34-річна "ангел" Victoria's Secret від початку червня хизується яскравими знімками з відпочинку, ідеальною фігурою і бронзовою засмагою.

Нові знімки привабливої і сексапільної бразилійської супермоделі з'явилися на її сторінці в Instagram. Варто відзначити, що, якщо наповненням свого акаунту Ізабель Гулар займається сама, то у неї красиве бачення світу навколо, адже кожне нове її фото краще, ніж попереднє.

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Однак так само варто додати, що її літні світлини з відпочинку є також максимально сексуальними. Ще б пак! З фігурою "ангела" Victoria's Secret кожне фото перетворюється на еротичний кадр. А останньому опублікованому фото Ізабель додала пікантності, направивши на себе струм води і сексуально позувавши мокрою на фоні красивих морських краєвидів. Також вона поділилася ефектним і водночас звабливим знімком, на якому вона плаває у неймовірної краси воді.



Ізабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart