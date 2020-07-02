Популярна українська співачка та ведуча виховує 5-річного сина Нестора, якого не приховує від публіки на відміну від таємничого чоловіка. Оля Цибульська опублікувала курйозне фото у мокрій сукні поряд з малюком й розповіла про його самостійність.

Зіркова матуся зізнається, що довго обмірковувала, чи показувати сина на особистій сторінці в інстаграмі, чи все ж вберегти нащадка від камер і публічності. Проте Нестор вирішив брати приклад з Олі Цибульської й попросив про власний профіль в соцмережі, який активно наповнює новими світлинами.

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Співачка вирішила підтримати малюка, адже зрозуміла, що цей крок свідомий. Тому зірка порадила всім батькам з розумінням ставитися до вибору своїх дітей та не забувати, що вони можуть керувати своїм життям й приймати важливі рішення навіть в маленькому віці.

"Діти і дітей люблять просто так. Це не просто купати в любові, не вішаючи ярлик “моє". Син мій, а життя його. І чим скоріше батьки це приймають, тим простіше потім усім", – написала Цибульська.

Оля Цибульська з сином Нестором

Відвертий допис артистка доповнила спільним фото з Нестором. Зіркова матуся вирішила зробити перерву від роботи й насолодитися відпочинком в готельному комплексі під Києвом. Родина разом не лише релаксувала в басейні під спекотним сонцем, а я влаштувала веселі розваги. Так, хлопчик не залишив на мамі сухого місця з водяним пістолетом у руках. Ніжна сукня пудрового кольору на бретелях спокусливо виглядала на мокрій Цибульській, яка реготала на камеру.