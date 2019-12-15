Молилася, щоб мене ніхто не впізнав, – Емілія Кларк розповіла про перенесені дві операції

Акторка Емілія Кларк, найбільш відома за роллю Дейєнеріс Таргарієн у серіалі "Гра престолів", перенесла дві складні операції. Днями зірка вирішила розповісти про найскладніші етапи свого життя, згадавши про тривале лікування під час зйомок саги.

Як відомо, у 2011 році завершились зйомки дебютного сезону "Гри престолів". Непересічний сюжет саги настільки сподобався глядачам, що актори отримали шалену популярність у світі. Однак, як виявилось, для однієї з головних зірок серіалу цей час був одним із найскладніших: Емілія Кларк перенесла дві операції з видалення аневризми та боролась із симптомами недуги. Про це вона відверто розповіла журналу Wonderland.

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За словами акторки, операція, яку вона пережила під час зйомок саги, була найскладнішим етапом в її житті. Сама ж Емілія Кларк не тільки боролась за життя, але й молилась, щоб ніхто з клініки не впізнав її.

В той другий раз весь мій оптимізм вичерпався. Це було шалене невезіння. Я лежала в американській лікарні, з голови стирчали трубки. Я була розпухла і набита ліками. Думала в той момент лише про одне: молюся, щоб мене ніхто не впізнав,

– розповіла акторка.



Емілія Кларк / CBS News

Емілія Кларк вирішила не приховувати свого діагнозу від творців "Гри престолів". Тому після того, як її затвердили на роль, знаменита британка розповіла про недугу та її загострення. Однак це не повпливало на рішення продюсерів, а секрет Емілії вирішили навіть не розповідати знімальній групі.

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"Головний біль, спричинений аневризмою, – найстрашніший біль, який можна уявити. Коли мене знудило, я подумала, що пошкоджений мозок, хоча не знала цього напевно... Ворушила пальцями рук і ніг, думала про репліки в сценарії, намагалася робити все можливе, щоб не втратити свідомість", – згадала Емілія Кларк.



Емілія Кларк знялась у стильній фотосесії / Wonderland

Нестерпним був не тільки біль, але й увага громадськості. Особливо це складно було переносити після смерті батька, адже прихильники часто не розуміли, чому Емілія Кларк не хоче з ними фотографуватись чи спілкуватись.

"Крововилив в мозок можна порівняти з атаками в соцмережах. Я не хотіла дивитися нікому в очі, не хотіла, щоб мене впізнавали. Мені хотілося зникнути. Страждала і відчувала себе повністю оголеною, вразливою... Уявіть, ви сидите в торговому центрі з мамою, яка оплакує недавно померлого батька, а хтось підходить і просить сфотографуватися. А коли ти відмовляєш, то людина говорить, мовляв, я був про тебе кращої думки", – додала вона.

Для глянцю Емілія Кларк взяла участь у стильній фотосесії, задля якої приміряла стильні та ефектні вбрання. Результати зйомки вже з'явились у мережі.



Емілія Кларк / Wonderland



Зірка "Гри престолів" / Wonderland