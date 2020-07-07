Голлівуд ожив після послаблення карантину, відтак десятки кінопроєктів більше не стоять на паузі. Зокрема, приквел до фільму "Безумний Макс: Дорога гніву", який має вийти на великий екран у 2021 році.

Наразі акторський склад фільму ще не затвердили. Однак вже відомо, що 44-річна Шарліз Терон точно не з'явиться в довгоочікуваному приквелі. Про це вона відверто розповіла в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

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Режисером стрічки виступив Джордж Міллер. Він заявив, що бачить у ролі Фуріосе якусь молоду акторку, тому Шарліз Терон не будуть запрошувати на проєкт. Сама зірка фільму "Безумний Макс: Дорога гніву" не приховує, що рішення авторів проєкту її засмутило. Однак Шарліз Терон додала, що з повагою ставиться до цього та буде вболівати за успіх цієї новинки кіно.

"Так, це трішки образливо, звичайно. Мені дуже подобається ця героїня, і я вдячна, що вдалося перевтілитись в неї хоч раз. Я завжди буду згадувати це з любов'ю. Я б хотіла, щоб ця історія отримала продовження, але якщо Джордж Міллер відчуває, що треба мене замінити, я йому довіряю", – заявила Шарліз Терон.

Що відомо про "Шалений Макс: Дорога гніву"

Це знаменита голлівудська франшиза, яка вже має 4 фільми. "Шалений Макс: Дорога гніву", який вийшов на великий екран у 2015 році, зумів зібрати у прокаті 374 мільйони доларів, вдвічі перевищивши свій бюджет. Однак стрічка отримала і чимало критики від експертів через недоліки сюжетних ліній та зйомок.

Фільм розповів про події у постапокаліптичному світі. Головний герой Макс вирішив покинути "Основний силовий патруль". Він оселився у пустелі та вчиться виживати, щодня стикаючись з новими випробуваннями та бійками з безжальними воїнами, які хочуть знищити чужинця. Під час чергового протистояння Макс зустрічає імператрицю Фуріосе, яка планує перетнути пустелю. Герої об'єднуються, щоб не загинути на цьому шляху.

Головні ролі у стрічці виконали Шарліз Терон і Том Гарді. За їхніми словами, процес зйомок був напруженим і складним, тому грати ворожнечу на знімальному майданчику їм не доводилось. Це відзначили кіномани, які були в захваті від такого акторського тандему.

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