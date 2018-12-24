Молода дружина Річарда Гіра засвітила вагітний животик: зворушливі фото

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Річард Гір і Алехандра Сільва
Річард Гір і Алехандра Сільва / Instagram/ @hollywoodlifed

69-річний голлівудський актор відправився на сімейний відпочинок разом зі своєю 35-річною дружиною Алехандрою Сільвою. Фігура дружини Річарда Гіра помітно змінилась, іспанка готується стати матір'ю вдруге.

Радісна новина, що Річард Гір та його нова дружина Алехандра Сільва очікують на поповнення стало відомо в серпні 2018 року. З чого часу подружжя майже не з’являлося на людях та рідко виходили в світ. Однак нещодавно папараці помітили подружжя на одному з пляжів Маямі.

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Нові знімки Річарда Гіра та його дружини Алехандри Сільви з’явилися у соціальній мережі Instagram. Зіркова пара поверталась з відпочинку, в одній руці Річарда Гіра була пляжна сумка, а в іншій – гумові капці. Він був одягнений в шорти та світлу вільну сорочку. Його дружина для виходу на пляж обрала довгу легку сукню, яка обтискала її округлий животик. На літнє плаття вона накинула джинсову сорочку, а обличчя заховала під сонцезахисними окулярами.

Річард Гір і його вагітна дружина
Річард Гір і його вагітна дружина / Instagram / @hollywoodlifed

Річард Гір
Вагітна Алехандра Сільва разом з чоловіком відпочивають в Маямі / Instagram / @hollywoodlifed

Нагадаємо, у грудні 2017 року Річард Гір зробив пропозицію своїй майже вдвічі молодшій обраниці Алехандрі Сільві. Вони одружились у травні 2018, а в серпні цього ж року стало відомо, що вони чекають на поповнення у своїй сім’ї. До слова, для актора шлюб із 35-річною Алехандрою став третім, а для неї – другим. Однак спільний малюк для кожного з них стане другою дитиною: у Гіра є 18-річний син Гомер, а Алехандра виховує 5-річного сина від першого шлюбу.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 канал
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