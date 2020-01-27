Молода матуся Тіна Кунакі показала ідеальні форми на бразилійському острові

Французька модель Тіна Кунакі продовжує свій райський відпочинок у Бразилії разом з чоловіком Венсаном Касселем. Зірка засмагає на пляжі, п'є прохолодні напої та не забуває тішити своїх фанатів у соціальній мережі Instagram новими фото.

Відомо, що кіноактор Венсан Кассель придбав нерухомість у Бразилії, щоб літати туди зі своєю сім'єю на відпочинок, поки у північній півкулі панує зима. Невідомо, чи зіркова пара Тіни і Венсана взяла із собою у відпустку маленьку донечку Амазоні, яка народилась минулої весни, втім, подружжя знаходить час для багатьох веселощів.

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Відтак, 22-річна Тіна опублікувала нове фото у чорному звабливому купальнику, яке вдало підкреслило її пишні груди та інтимну зону. Кучеряве волосся моделі ніжно спадало на подушки, на яких розмістилась Тіна, а сонце вдало огортувало її своїми променями. Фанати залишились у захваті від знімку Кунакі та засипали її приємними компліментами.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

Судячи з інстаграм-сторіс моделі, а також нового допису Касселя в інстаграмі, подружжя побувало на острові Ilhas Cagarras, що поряд з Бразилією. Там зірки разом з друзями насолоджувались відпочинком на катері.



Кадри з відпочинку у інстаграм-сторіс Тіни / Скріншоти​