Молодша сестра Кейт Мосс продемонструвала груди в "голій сукні" у Лондоні: відверті знімки

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Лотті Мосс
Лотті Мосс / www.gettyimages.com

21-річна молодша сестра супермоделі Кейт Мосс Лотті привернула чимало уваги до себе на показі бренду JULIEN MACDONALD колекції Julien X Gabriela весна/літо 2020 в рамках Тижня моди у Лондоні.

Для виходу Лотті Мосс, яка будує модельну кар'єру, приміряла дуже зухвалу сукню з колекції JULIEN MACDONALD. Плаття, яке трималося на срібних ланцюжках з двох сторін, повністю оголило фігуру дівчини.

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Вставки на вбранні лише частково прикрили пишні груди моделі, адже вона вирішила не одягати бюстгальтер. Натомість зі спідньої білизни на Лотті були лише безшовні труси тілесного кольору.

Завершенням провокативного образу стали золоті босоніжки на шпильках та високий хвіст. Крім того, візажисти зробили дівчині акуратний макіяж з акцентом на очах.

Додамо, Лотті Мосс розпочала модельну кар'єру на рік раніше за знамениту Кейт Мосс. Вона уклала свій перший модельний контракт у 16, а в 18 уже знялася для обкладинки глянцевого журналу Vogue.

Лотті Мосс
Лотті Мосс / Getty Images

Лотті Мосс
​Лотті Мосс / Getty Images

Лотті Мосс
​Лотті Мосс / Getty Images

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Теги: Лондон LifeStyle Стиль і мода Мода Тиждень моди Еротика
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