Молот Тора і не тільки: акторка Кейт Бланшетт показала вкрадені речі зі зйомок

Здавалось би, голлівудські актори з їхніми мільйонними гонорарами можуть придбати все, що завгодно. Однак і вони не втримуються від спокуси щось поцупити. Так, Кейт Бланшетт розповіла, що взяла зі знімального майданчика кілька речей, які і досі зберігає у своєму помешканні.

У шоу Стівена Кольбера акторка розповіла, як проходять її карантинні будні. Зірка успішних фільмів зазначила: вона навіть не переодягається з піжами, оскільки не бачить у цьому якоїсь потреби. Однак серед занять Кейт Бланшетт є звичайні буденні справи, зокрема, прибирання.

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Акторка розповіла, що спеціально до ефіру робила ревізію на горищі. Зірка хотіла знайти там реквізити зі зйомок "Володаря перснів", які Кейт поцупила після завершення створення фільму. Проте виявила значно більше речей, взятих зі знімального майданчика.

"Не так давно я забиралася на горищі і шукала "свої" ельфійські вуха – зі зйомок "Володаря перснів", але не змогла їх знайти. Точно пам'ятаю, що у дітей десь зберігаються ноги хоббітів, і хотіла показати їх тобі, але і їх не знайшла. Зате я виявила у себе зброю Тауріель! Хтось запасається туалетним папером, ну, а в мене зберігається вдома це", – поділилась Кейт Бланшетт.

Та зброю Кейт одразу ж забрала від камери, звертаючись з гумором до ведучого: "Ти нічого не бачив, не говори Еванджелін". Все тому, що Бланшетт грала у "Володарі перснів" Галадріель, а забрала реквізити своєї колеги.

Кейт Бланшетт показала реквізити з "Володаря перснів" / Скріншот з відео

Ще однією зброєю в домі акторки є знаменитий молот Тора. Кейт Бланшетт не втрималась від жарту, що саме через неї зупинили зйомки фільмів Marvel.

"Ти ж чув, що зйомки нового Тора в Австралії призупинили? Так ось, це не має ніякого стосунку до пандемії COVID-19. Просто я забрала собі мйольнір. І дивись, як легко я можу його підняти. Ось до таких результатів призвели мої прибирання", – пожартувала Кейт Бланшетт.

Наприкінці шоу акторка додала, що продовжує прибирання у своєму маєтку, тому хтозна, які ще реквізити вона знайде на своєму горищі.



Кейт Бланшетт з молотом Тора / Скріншот з відео