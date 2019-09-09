Момент краси серед кошмару: творці "Гри престолів" назвали улюблену сцену 8 сезону

Фінальний сезон культової фентезійної стрічки "Гра престолів" завершився ще у травні цього року, але знімальна команда та актори досі згадують ключові моменти роботи. Виконавчі продюсери Девід Беніофф і Ді Бі Вайсс назвали сцену, яка їм найбільше запала в душу.

В недавньому інтерв'ю японському виданню Star Channel шоураннери назвали сцену, яка, на їхню думку, вдалася на славу, хоч працювали над нею зовсім інші люди. Це момент у 2 серії, коли Брієну Тарт посвятив у лицарі Джеймі Ланністер.

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"Брієнна завжди була одним з наших улюблених персонажів. Момент її посвячення в лицарі Джеймі Ланністером просто приголомшливий! Чого тільки варта Гвендолін Крісті. Я переглядав цю сцену, мабуть, 400 разів, і жодного разу вона не залишила мене байдужим. Я навіть трохи розплакався , тому я люблю цей момент", – поділився Беніофф .

Автором цього епізоду став сценарист Браян Когман та режисер Девід Наттер. Перший зазначив, що хотів віддати відважній Брієнні належне.

"Ми хотіли здивувати публіку. Це була не високопарна церемонія на скелі під час заходу, і навіть герої в тому залі спочатку прийняли всі за жарт. Однак вони швидко зрозуміли, що все серйозно, що відбувався монументальний момент, повний витонченості і краси серед кошмару. Назва серії відсилає глядачів як до Брієнни, так і до Джеймі", – додав Когман .

Сама ж виконавиця ролі Гвендолін Крісті теж вважає цю сцену однією з найкращих.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Серіал містив усього 6 серій тривалістю близько 7 годин.