Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки

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Рецепт Монастирської хати
Рецепт Монастирської хати / Рибак Богданна

Приготувати Монастирську хату в домашніх умовах надзвичайно просто та під силу кожній господині. Смак вишні із ніжним сметанковим кремом здивує ваші рецептори.

Інгредієнти для приготування тіста:

200 грам сметани
400 грам просіяної муки
250 грам вершкового масла
5 грам соди
5 грам оцту

Для приготування тіста потрібно погасити соду оцтом та з'єднати її з сметаною. М'які кубики масла збиваємо міксером та додаємо до сметани – замішуємо. Додаємо муку та легкими рухами формуємо тісто, яке після замішування потрібно розділити на 15 шматочків та сформувати їх у кульки. Накриваємо деко з кульками тіста харчовою плівкою та даємо відпочити в холодильнику 2 години.

Якщо ви використовуєте морожену вишню, портібно заздалегідь її підготувати та дати стекти в окрему посудину зайвій рідині. Вишню присипаємо цукровою пудрою та ретельно перемішуємо її.

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Коли тісто відпочило, кожну кульку розкатуємо качалкою, формуючи прямокутну форму, злегка підсипаючи мукою. В середину кожного прямокутника викладаємо в ряд вишню та защіпаємо краї тіста.

Випікаємо в духовій шафі при 180 градусів 15 хвилин до готовності тіста. 

Монастирська хата рецепт
Монастирська хата – рецепт

Інгредієнти для приготування крему:

600 грам сметани (не менше 20%)
200 мл вершків (не менше 28%)
200 грам цукрової пудри
цедра апельсина

З'єднуємо всі інгредієнти для крему в глибокій посудині та збиваємо за допомогою міксера.

Інгредієнти для начинки та декору:

1,5 кілограми свіжої або мороженої вишні
150 грам цукрової пудри
80 грам чорного шоколаду для декору

Формуємо торт, викладаючи 5 паличок з вишнями, та щедро змащуємо їх кремом. Наступний шар із 4 паличок викладаємо поверх попереднього, змащуємо кремом. Продовжуємо викладати шари, зменшуючи кількість паличок. 

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Декоруємо Монастирську хату кремом, що залишився, та натираємо шоколадом.

Монастирська хата має просочитись кремом три години в холодильнику.

Смачного!

Фото: Рибак Богданна

Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото Публікації
Джерело: 24 канал
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