Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Приготувати Монастирську хату в домашніх умовах надзвичайно просто та під силу кожній господині. Смак вишні із ніжним сметанковим кремом здивує ваші рецептори.
Інгредієнти для приготування тіста:
200 грам сметани
400 грам просіяної муки
250 грам вершкового масла
5 грам соди
5 грам оцту
Для приготування тіста потрібно погасити соду оцтом та з'єднати її з сметаною. М'які кубики масла збиваємо міксером та додаємо до сметани – замішуємо. Додаємо муку та легкими рухами формуємо тісто, яке після замішування потрібно розділити на 15 шматочків та сформувати їх у кульки. Накриваємо деко з кульками тіста харчовою плівкою та даємо відпочити в холодильнику 2 години.
Якщо ви використовуєте морожену вишню, портібно заздалегідь її підготувати та дати стекти в окрему посудину зайвій рідині. Вишню присипаємо цукровою пудрою та ретельно перемішуємо її.
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Коли тісто відпочило, кожну кульку розкатуємо качалкою, формуючи прямокутну форму, злегка підсипаючи мукою. В середину кожного прямокутника викладаємо в ряд вишню та защіпаємо краї тіста.
Випікаємо в духовій шафі при 180 градусів 15 хвилин до готовності тіста.
Монастирська хата – рецепт
Інгредієнти для приготування крему:
600 грам сметани (не менше 20%)
200 мл вершків (не менше 28%)
200 грам цукрової пудри
цедра апельсина
З'єднуємо всі інгредієнти для крему в глибокій посудині та збиваємо за допомогою міксера.
Інгредієнти для начинки та декору:
1,5 кілограми свіжої або мороженої вишні
150 грам цукрової пудри
80 грам чорного шоколаду для декору
Формуємо торт, викладаючи 5 паличок з вишнями, та щедро змащуємо їх кремом. Наступний шар із 4 паличок викладаємо поверх попереднього, змащуємо кремом. Продовжуємо викладати шари, зменшуючи кількість паличок.
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Декоруємо Монастирську хату кремом, що залишився, та натираємо шоколадом.
Монастирська хата має просочитись кремом три години в холодильнику.
Смачного!
Фото: Рибак Богданна
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