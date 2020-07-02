Успішний мультиартист лише нещодавно наважився розкрити деталі свого шлюбу з Іриною Демічевою. Цьогоріч подружжя святкує 5 річницю шлюбу й публічно привітало одне одного зі знаковим днем. Монатік показав подарунки, які пара підготувала з нагоди свята.

Про новий етап подружнього життя Монатік повідомив на особистій сторінці в інстаграмі. Артист опублікував зворушливий допис, який доповнив фантастичним фото. Замість спільного кадру він показав оригінальні статуетки, які стали ляльковими копіями його та дружини Ірини під час спільного виходу на британській премії Brit Awards.

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Як Монатік привітав дружину з річницею шлюбу?

Схоже, такий креативний подарунок з нагоди 5 річниці шлюбу співаку підготувала кохана, а він натомість подарував їй величезний букет білих півоній. Сама Ірина Демічева позувала з квітами на камеру та написала: "Все відбулось, як і обіцяв 9 років тому".



Подарунок Монатіка для дружини з нагоди річниці шлюбу / Фото Instagram Stories / @irinamonatik

Монатік також привітав обраницю зворушливими словами. Він наголосив: попри те, що їхньому офіційному союзу лише 5 років, разом закохані значно довше. Він зізнався дружині у коханні, подякував за підтримку та народження двох синів – Платона та Данила.

Як і в перший день дивимось вгору, мріємо ще сильніше. Як і в перший день люблю тебе більше за життя. Як і в перший день дякую за ці почуття, емоції і крила! А за пацанів наших – обожнюю і фанатію,

– написав Монатік.

Як дружина привітала Монатіка з річницею шлюбу?

Ірина Демічева, яка працює над менеджментом артиста, також привітала чоловіка публічно в інстаграмі. Вона не лише опублікувала фото статуеток подружжя, а й показала чуттєве відео під пісню "Сильно", яке до річниці шлюбу зіркового подружжя підготували фани. Ролик складався зі зворушливих моментів весільних церемоній закоханих пар, проте кадри зі свого весілля з Монатіком вона так і не оприлюднила.

"Люблю тебе, чоловік моєї мрії, мій найкращий друг і найкращий тато. Мрію зустріти діамантове весілля разом. Дерев'яне вже позаду", – написала Ірина Демічова, яка прагне відзначити 60 років подружнього життя.