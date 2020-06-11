Популярний український співак Монатік заспівав в дуеті з Вірою Брежнєвою. Артисти випустили справжній хіт цього літа "Вечериночка" й зняли запальне відео на пісню. Співак закликав шанувальників запалювати на домашніх вечірках та побажав здоров'я кожному.

Монатік – один з тих зірок українського шоу-бізнесу, які сміливо створюють дуети з не менш знаменитими колегами по сцені. Цього разу співак записав літній трек "Вечериночка" з Вірою Брежнєвою та навіть встиг відзняти й випустити відео на черговий хіт. Кліп з'явився на ютуб-каналі музиканта.

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Монатік та Віра Брежнєва постали в розкішному маєтку серед мальовничих пейзажів на домашній вечірці поблизу басейну. Вони зібрали на заході безліч гостей, а самі показали запальні танці.

"Яким би це літо не було, ми віримо, що побачимося, обіймемося здорові і все, що раптово пішло не так,

налагодиться, як можна швидше", – висловив сподівання артист. Літнім хітом "Вечериночка" він разом з Брежнєвою запросив шанувальників на домашню вечірку нового часу в колі близьких та закликав танцювати під енергійний трек.

Монатік & Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА: дивіться відео онлайн

Реакція шанувальників на пісню "Вечериночка"

Монатік наголосив, що йому приємно знову створювати "гарний настрій, прекрасні емоції і танці" з Вірою Брежнєвою. Проте далеко не всі шанувальники розділили захоплення улюбленого артиста. У мережі розкритикували не так пісню, як сам дует зі співачкою: "Обожнюю Діму, але це щось не те. Брежнєва зайва в цьому кліпі", "Не думала, що коли-небудь це станеться, але сьогодні з'явилася перша пісня Монатіка, яка мені не сподобалася. З Вірою вийшов невдалий дует", "Ну без Віри було б краще".

Проте чимало користувачів назвали пісню "Вечериночка" хітом літнього сезону 2020 року. На нову роботу Монатіка відреагували його зіркові колеги Даша Астаф'єва та Надя Дорофєєва, а дружина Ірина зворушливо написала: "Це чудова работа. Такий довгоочікуваний настрій легкості і щастя. Літа і вечірок в колі найближчих".