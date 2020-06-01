Популярний український співак Монатік анонсував вихід документального фільму "Людина, яка вічно танцює". У кінострічці він покаже свій творчий шлях. У тизері артист вперше показав свою маму та бабусю.

Рівно рік тому, 1 червня, відбулося феєричне шоу Монатіка "LOVE IT ритм" на НСК "Олімпійський". Він прагнув цього все своє життя і став першим поп-співаком, який зібрав стадіон такого рівня. У символічну для своєї творчості дату артист представив тизер документального фільму. Відео опублікував на офіційному ютуб-каналі.

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Що відомо про фільм-біографію Монатіка?

"Людина, яка вічно танцює" – новий проєкт українського мультиартиста Монатіка. Там він розповість про становлення себе, як музиканта і танцівника. У цій стрічці мова йтиме про 10 років його роботи на сцені. У фільмі глядачі зможуть побачити велике інтерв'ю Монатіка, його друзів з дитинства, шкільних вчителів, колег. У зніманні взяла участь команда артиста, яка поруч із ним від самого початку творчого шляху. А також вперше в кадрі з'являться його бабуся і мама, які розкажуть історії, пов'язані з кумиром мільйонів.

Монатік – "Людина, яка вічно танцює": дивіться тизер фільму онлайн

Що у фільмі розповість мама Монатіка?

У тизері документальної стрічки мама Монатіка зачитує дитячі листи артиста, які він писав собі дорослому. Раніше він ніколи не показував свою сім'ю, у мережі не було жодних кадрів з його особистого архіву. Проте нарешті співак наважився поділитися історією життя, довжиною в 10 років. Вони були нелегкими, проте надзвичайно щасливими та незабутніми. А феєричним досягненням стало неймовірне шоу на НСК "Олімпійський".