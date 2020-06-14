Мультиартист тримає в таємниці подробиці свого шлюбу та не ділиться деталями сімейного життя. Проте Монатік вперше наважився розповісти, що одружений з Іриною Демічевою вісім років, а весілля закохані відсвяткували лише вдвох.

Подробицями подружнього життя Монатік поділився в інтерв'ю для програми "Світське життя". Артист зізнався, що цьогоріч святкує восьму річницю шлюбу з дружиною Іриною Демічевою, яка разом з зірковим чоловіком працює над спільним проєктом Monatik як менеджер.

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Пара з нетерпінням чекає на ювілей подружнього життя й десяту річницю шлюбу мріє відсвяткувати з розмахом. Закохані мріють вирушити в романтичну подорож, якої не мали після скромного весілля.

Як Монатік відсвяткував весілля?

Вісім років тому Монатік та Ірина Демічева зареєстрували шлюб, проте гучного весілля не справляли. Закохані були на церемонії в РАЦСі лише вдвох й відсвяткували знаковий день в ресторані. Молодята замовили страви, які не дозволяли собі раніше, "класно посиділи, посміялися", пригадав співак. Він вже тоді сприймав Ірину як найближчу людину у своєму житті.

Я дуже боюсь вставати, тости там казати і всі ці моменти. Це точно не наше,

– висловився Монатік про гучні весілля.

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