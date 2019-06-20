Монатік – колекціонер: на що артист витрачає тисячі доларів

У кожної зірки є своє захоплення: одні колекціонують машини, інші – монети чи картини. А от український поп-співак полюбляє збирати особливі іграшки, які інколи коштують не одну тисячу доларів.

Свою унікальну колекцію співак показав на Instagram-сторінці. На фото видно, як Монатік позує на фоні блакитної стінки у своєму офісі, на якій акуратно розкладені різноманітні ексклюзивні іграшки. Їх сам співак називає витворами мистецтва.

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У моєму суб'єктивному розумінні, це справжні сучасні витвори мистецтва, одного разу створені справжніми мрійниками. Тими, хто повірив в свою справу. Здавалося б, абсолютно не прибуткові і нікому не потрібні, але, в підсумку, все виявилося з точністю до навпаки. Це надихає,

– розповів Монатік.

Це захоплення бере початок ще з дитинства, зізнався співак в одному з інтерв'ю. Колись Монатік вперше побачив комікси та навіть їздив за ними за кордон. Згодом артист почав колекціонувати не журнали, а оригінальні іграшки, зроблені за їхніми мотивами. За його словами, ці вироби його надихають на нові проекти.

"Щоразу ці веселі вироби з вінілу, дерева, гіпсу або глини радують погляд. Нагадують про приголомшливі подорожі, під час яких я їх знайшов. Ну і нагадують про те, що навіть найбільш божевільна ідея може в підсумку принести тобі, а головне і іншим, задоволення, радість і дохід. Все реально. Повірити і працювати, не покладаючи рук", – зазначив Монатік.

Окрім цього, у мережі співак похизувався новим експонатом у його колекції. До блакитного ведмедя Cracked Bear у додатку йшли білі рукавички, адже виріб починає нищитись, якщо його брати просто руками.

Як відомо, Монатік виховує двох синів, імена яких він нещодавно розсекретив. За словами артиста, Данило та Платон знають, що ті іграшки належать батьку та їх не варто брати до гри, відтак колекційні речі він може зберігати у своєму помешканні.