Монатік разом з учасниками своєї команди "Голосу країни" записав гімн телешоу: відео

Відомий український виконавець, тренер ювілейного сезону проєкту "Голос країни" Монатік в неділю, 23 лютого, повністю зібрав свою команду талановитих вокалістів. Разом із ними артист записав гімн шоу.

Під час шостого випуску сліпих прослуховувань на "Голосі країни" Монатік сформував команду виконавців, з якими боротиметься з перемогу. Зірковий тренер разом зі своїми підопічними написав композицію "Наш голос", що стала неофіційним гімном проєкту та на яку також представили кліп.

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Відеороботу знімали на даху Київської фортеці з краєвидом на НСК "Олімпійський", де минулого літа співак продемонстрував незабутнє шоу та зібрав прихильників з різних куточків України.

Це раптова зустріч абсолютно різних людей зі своїми історіями, досвідом і мріями, які об'єднали їх в одну #КомандаMONATIK2020! Однозначно талановиті, неможливо цікаві й прагнуть до своїх цілей. Неймовірний склад. Вашій увазі презентуємо музичне фото нашої команди. На пам'ять ми вирішили зафіксувати нас молодими та перспективними. З різними тембрами, різними поглядами, але з одним меседжем,

– написав Монатік на своїй сторінці в інстаграмі.



Команда Монатіка на "Голосі країни" / Фото: ТСН.ua

Також співак подякував учасникам, які обрали його команду та зазначив, що серед них неможливо обирати найкращого.

Хлопці і дівчата, ви приголомшливі та шалено круті. Ви найкращі з найкращих,

– зізнався артист.

Керівник "Великих розважальних шоу "1+1" Володимир Завадюк прокоментував презентацію неофіційного гімну проєкту: "Я дуже вдячний Монатіку за особливе ставлення до шоу. За створення нового. За віру. За мотивацію. Тільки ти міг написати такий саундтрек нового сезону "Голосу країни".

Команда Монатік 2020 – "Наш голос": дивіться відео онлайн