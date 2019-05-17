LOVE IT ритм: Монатік презентував третій сольний альбом

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MONATIK - LOVE IT ритм: слухати нову пісню з нового альбому
Монатік випустив альбом "LOVE IT ритм" / Фото з відкритих джерел

Популярний український мультиартист Монатік представив свою нову музичну платівку під назвою "LOVE IT ритм". Це вже третій альбом виконавця за час його кар'єри.

Презентація нового альбому відбулась за два тижні до масштабного виступу Монатіка з програмою Stadium Show на НСК Олімпійський, що відгримить 1 червня.

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Це не альбом, це життя. Життя довжиною в 33 роки. Присвячується всім, хто одного разу наважився, або все ж наважиться покинути зону комфорту, рідне місто і почне тікати не від проблем, а на зустріч до мрій...
– зворушливо прокоментував вихід свого альбому Монатік в Instagram.

Монатік – LOVE IT ритм: дивитись відео онлайн

В альбом LOVE IT ритм увійшло 20 треків, а сам альбом складається з INTRO і OUTRO частин, що ще більше занурюють слухача в музичні композиції. У складі лонгплею артиста є кілька раніше заявлених пісень, таких як "То, от чего без ума", "Цей день", "LOVE IT ритм", "Все что мне нужно", "Vitamin D" та інші. Прослухати альбом вже можна на найпопулярніших музичних сервісах Apple Music, Deezer, Google Play Music та інших.


Монатік випустив альбом "LOVE IT ритм" / Прес-служба

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Теги: LifeStyle Музика Монатік
Джерело: LifeStyle 24
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