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Монатік на карантині присвятив час дружині та дітям: відео

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Монатік на карантині присвятив час родині / Instagram / @irinamonatik

За сучасних обставин українці змушені відмовитися від звичного ритму життя та проводити час вдома. Вітчизняний шоу-бізнес не став винятком. Дружина популярного співака Монатіка показала, як зіркова родина проводить час на карантині.

Монатік, який досягнув приголомшливого успіху далеко за межами Батьківщини, ретельно приховує особисте життя. Артист надзвичайно рідко публікує родинні фото та ділиться сімейними подробицями. 

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Зважаючи на кропітку працю в музичній індустрії, співак мало часу проводить з дітьми та дружиною. Проте карантин, який поставив на паузу весь український шоу-бізнес, дав змогу знаменитостям насолодитися відпочинком у родинному колі. 

Так, на особистій стрінці в інстаграмі кохана Монатіка Ірина продемонструвала, як їхня сім'я дотримується заходів безпеки у розпал поширення смертельного вірусу. Тато двох маленьких синів влаштував нащадкам розваги на свіжому повітрі у власному дворі. Діти насолоджуються батутом, а батьки акумулюють енергію на натхнення для нових творчих ідей. 

Хроніки #карантину або нарешті повністю присвячені сім'ї і дітям... і мільйонам ідей в голові,
– написала Ірина Демічева. 

Зауважимо, станом на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків коронавірусу. Три з них – летальні, а один пацієнт з Чернівців, які стали епіцентром недуги, поборов хворобу та повернувся додому. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Монатік
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