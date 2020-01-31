Монатік оголосив кастинг на зйомки в новому кліпі: де і коли він відбудеться

Популярний український співак, тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Дмитро Монатік повернувся з відпочинку. Після відпустки в екзотичній країні артист продовжує невпинно працювати. Музикант планує зйомки нового кліпу.

Дмитро оголосив кастинг, який відбудеться 2 лютого. Шукають молодих людей для масовки, які зможуть потрапити у нову відеороботу виконавця. Про це співак повідомив на своїй інстаграм-сторінці.

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В анонсі, опублікованому Дмитром, вказано, що кожен може спробувати потрапити в кліп до відомого музиканта. Шукають хлопців та дівчат віком від 18 до 40 років. Головна вимога – пластичність або індивідуальний стиль.

Де: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3

Коли: 2 лютого о 16:00 год.

Monatik — LOVE IT ритм: дивитись відео онлайн