Монатік показав рідкісне фото зі своїми синами: чарівний кадр

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Монатік показав фото зі своїми синами
Монатік показав фото зі своїми синами / bestmusic.com.ua

Популярний співак Монатік ретельно оберігає свою сім'ю від зайвої уваги громадськості та ЗМІ. Відтак вкрай рідко в його блозі з'являються кадри з синами чи дружиною Іриною.

Однак у неділю, 10 лютого, артист вирішив порадувати своїх прихильників в Instagram. Монатік опублікував чарівне сімейне фото, на якому видніються двоє маленьких синочків співака. 

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Перед камерою зіркова сім'я позувала спиною, тому обличчя хлопчиків не видно. Монатік вмостився на кріслі біля білого піаніно, зверху якого розмістились фото та нагороди артиста. Сини співака не стояли осторонь та допомагали зірковому татусю творити нову музику. 

Прекрасний ранок неділі. Дописуємо альбом у шість рук,
– з гумором написав Монатік. 

Раніше Монатік пояснював журналістам, що не прагне виставляти своє особисте життя на розсуд громадськості. Він зізнався, що його діти мають самі обрати, чи хочуть вони популярності. Тому тільки на прохання синів Монатік колись покаже їхні обличчя. 

"Вважаю, якщо діти захочуть, щоб про них говорили, вони скажуть про це самі, коли підростуть. Це має бути їхній особистий вибір", – заявляв Монатік. 

 

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Теги: LifeStyle Новини України Музика Монатік Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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