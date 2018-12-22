Монатік презентував запальну пісню, написану для фільму "Секс і нічого особистого"

Український співак Монатік презентував нову ритмічну пісню "Все, что мне нужно", яка вже підкорює мережу. Трек, за словами артиста, був написаний спеціально до комедії "Секс і нічого особистого".

Перед написання пісні Монатік отримав опис однієї зі сцен комедії, яку треба було доповнити мелодією. Та непросте завдання режисерів співак виконав із задоволенням, адже впевнений, що знає, як це поєднувати душу з танцем.

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Нам була дана танцювальна сцена з головними героями. А це те, що особисто мені, максимально імпонує. Тому що ми знаємо, що таке з'єднувати душу з танцем. Тут йде мова про любов – про те, що в підсумку виявляється найважливішим душевним станом головного героя стрічки. Саме цей настрій ми намагалися впровадити в пісню – сукупність танцю душі і тіла,

– розповів Монатік.

За словами співака, пісня "Все, что мне нужно" зазвучала у кінострічці в найважливіший для героїв момент. Тому Монатік прагнув створити таку композицію, яка гармонійно доповнить кумедний сюжет фільму "Секс і нічого особистого".

"Це все, що потрібно. І не тільки мені. Ми не перший раз працюємо над музикою для кінофільмів і чітко усвідомлюємо, що фінальний акорд залишає головний післясмак всього, що відбувається в кінострічці. Тому відповідальність була для нас колосальною. Щиро сподіваюся, що пісня займе місце не тільки в кіно, але і у вашому житті", – додав співак.

Слухайте пісню Монатіка "Все, что мне нужно" (аудо):

До слова, комедія "Секс і нічого особистого" розповідає історію молодого хлопця Сергія, який отримує жорстку відмову на пропозицію одружитись. Розчарований парубок вирішує поїхати до Праги, де живе його друг. після невдалого вечора Сергій знайомиться з танцівницею стриптиз-клубу, яка обіцяє зробити із українця супер-героя. Однак на шляху до реалізації їхнього плану стає колишня дівчина хлопця. Прем'єра кінострічки в Україні відбулась 20 грудня.