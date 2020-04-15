Монатік прикрасив обкладинку глянцю і розповів про карантин: Час кохати

Популярний український співак Монатік прикрасив обкладинку журналу Viva та у відвертому інтерв'ю, яке відбувалося в онлайн-режимі, розповів, як проводить час на карантині, творчі плани та роботу на проєкті "Голос країни".

Улюбленець мільйонів постав на діджитал-обкладинці українського глянцю. Журналістам видання Монатік розповів, що ізоляція – це час насолоджуватися один одним та кохати. Монатік каже, що скасував усі плани та перейшов в онлайн-режим. Зараз немає дедлайнів та поспіху, а є час для сім'ї.

Читайте також: Дистанційне навчання сина та читання творів Василя Шкляра: як проходить карантин в Оксани Мухи

На онлайн-сторінках видання з'явилися фотографії Монатіка, які були зроблені під час туру по США, а саме в Лос-Анджелесі. Фотозйомка відбулася ще до пандемії коронавірусу у світі.

Монатік каже, що щасливий, бо зараз може вдосталь часу побути із дітьми. Вони звикли, що тато постійно на гастролях, а зараз щодня граються, читають книжки, саморозвиваються – і це прекрасно.

З концертною програмою він вже побував більш, ніж у 25 країнах світу на різних континентах. Співак активно працює над творчістю, ставить нові цілі і впевнено йде до них. Проте на час пандемії коронавірусу він та його команда відправилися на карантин та дотримуються усіх рекомендацій МОЗ. Та після вимушених канікул на прихильників чекає багато нових творчих проєктів.

Ми не хочемо захоплювати світ нашою музикою. Нашою музикою ми хочемо відкривати світ, від якого захоплює дух,

– зазначив артист.

Виконавець каже, що вдячний за той досвід, який отримує на шоу "Голос країни". Йому вдається попрацювати з багатьма талановитими людьми і підготовка кожного виступу відбувається у дуже теплій і дружній атмосфері.

Це однозначно мрійники, справжні "ритмолови", які відкриті до творчих експериментів. Це нове покоління музикантів і творців. Я вірю в те, що кожен з них обов'язково переможе в житті і доб'ється поставленої мети. Саме тому разом з ними ми випустили такий важливий і мотивуючий трек – "Наш Голос",

– розповів про свою команду Монатік.

Результат стильної фотосесії Монатіка для Viva – дивіться далі.



Монатік на діджитал-обкладинці журналу Viva / Фото: Viva.ua



Український виконавець Монатік / Фото: Viva.ua



Стильний Монатік / Фото: Viva.ua



Монатік на скейті та в зеленій куртці / Фото: Viva.ua



Монатік в червоній куртці / Фото: Viva.ua



Монатік на електросамокаті / Фото: Viva.ua



Монатік зі скейтом в руках / Фото: Viva.ua



Харизматичний виконавець Монатік / Фото: Viva.ua