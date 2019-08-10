Монатік присвятив дружині чуттєвий вірш і показав рідкісні сімейні фото

Український співак Монатік відомий далеко за межами України і може легко зібрати багатотисячну аудиторію на своїх концертах, однак свою сім'ю він ретельно оберігає від зайвих камер. Однак і в нього є виключення з правил і сьогодні, 10 серпня, саме той день.

Кількамільйонна аудиторія Монатіка в Instagram сьогодні вкотре розчулилася від його нового допису. Сьогодні, 10 серпня, з нагоди дня народження дружини співак зробив виключення з встановлених собою правил і не зміг не поділитися неопублікованими раніше сімейними кадрами.

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На першому фото він та його кохана Ірина Демічева міцно обіймають один одного, на другому – вона разом з їхніми синами позувала, сидячи в літаку. Варто додати, що Монатік обдумано опублікував їхнє фото, на якому Данило та Платон не дивляться у камеру. Якщо імена маленьких нащадків співак наважився розсекретити під час випуску сольного альбому, то їхні обличчя він досі ретельно приховує.

Під сімейними світлинами Монатік опублікував досить довгий та зворушливий вірш, який присвятив своїй дружині Ірині. Варто також додати, що супутниця співака також поділилася кількома знімками, на яких позначила локацію їхнього перебування. Як виявилося, своє день народження дружина Монатіка святкує разом з сім'єю у Туреччині.