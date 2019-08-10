Монатік присвятив дружині чуттєвий вірш і показав рідкісні сімейні фото

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Монатік з дружиною Іриною
Монатік з дружиною Іриною / Instagram / @monatik_official

Український співак Монатік відомий далеко за межами України і може легко зібрати багатотисячну аудиторію на своїх концертах, однак свою сім'ю він ретельно оберігає від зайвих камер. Однак і в нього є виключення з правил і сьогодні, 10 серпня, саме той день.

Кількамільйонна аудиторія Монатіка в Instagram сьогодні вкотре розчулилася від його нового допису. Сьогодні, 10 серпня, з нагоди дня народження дружини співак зробив виключення з встановлених собою правил і не зміг не поділитися неопублікованими раніше сімейними кадрами.

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На першому фото він та його кохана Ірина Демічева міцно обіймають один одного, на другому – вона разом з їхніми синами позувала, сидячи в літаку. Варто додати, що Монатік обдумано опублікував їхнє фото, на якому Данило та Платон не дивляться у камеру. Якщо імена маленьких нащадків співак наважився розсекретити під час випуску сольного альбому, то їхні обличчя він досі ретельно приховує.

Під сімейними світлинами Монатік опублікував досить довгий та зворушливий вірш, який присвятив своїй дружині Ірині. Варто також додати, що супутниця співака також поділилася кількома знімками, на яких позначила локацію їхнього перебування. Як виявилося, своє день народження дружина Монатіка святкує разом з сім'єю у Туреччині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если бы я тебя не встретил, шептал бы рифмами, как сейчас, этот ветер? Светил бы звёздами, вечно молодой вечер? Был бы будень так Ясен и светел? Если бы я Тебя не встретил... Набрался бы смелости вызовы бросить нерешаемым, казалось бы, самым сложным вопросам, недосягаемым, нерушимым вершинам? Не встреть я Тебя, что бы тогда было? Слушал бы смех, такой свежий как иний, детский, искренний, самый любимый? Видел бы взгляды, которые мигом бит сердца делают неуловимым? Была бы жажда жить неутолимой...? Скорее всего жажда была бы, но... к ливням... Которые так необходимы пустыне, трещину давшей от пустоты и уныния. Да Без тебя все бы было не то... А то что есть, я обожаю безумно. И что бы было, не встреть я тебя. Я знать не хочу ... Я люблю! Я каждый день благодарю за то что Это все обоюдно ... Сегодня, я почему то задумался о том что бы было, если бы жить пришлось не любя... Я знать не хочу, представлять не хочу что бы было... не встреть я Тебя. С днём рождения любимая I.V. #РадуюсьСильно #КаждыйРаз #Вечность

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Монатік
Джерело: LifeStyle 24
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