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Монатік розповів про підготовку до "Голосу країни 10" в умовах карантину

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Монатік про підготовку до "Голосу країни 10" / Instagram / @monatik_official

Популярний український співак посів суддівське крісло ювілейного сезону шоу "Голос країни". Зважаючи на пандемію коронавірсу, зйомки проєкту призупинені. Проте Монатік переконує, що його команда давно розпочала підготовку до прямих ефірів і готова виступити в будь-який час.

За сучасних обставин всі представники вітчизняного шоу-бізнесу перенесли свою діяльність на простори інтернеру. Не став винятком й суддя "Голосу країни 10" Монатік, який під час розмови з ведучими "Сніданку з 1+1" розповів про підготовку до прямих ефірів. 

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Вчора, 22 березня, в ефір вийшов 10 випуск шоу "Голос країни 10", у якому зійшлись у нокаутах учасники команди Монатіка. У результаті музичної боротьби участь у проєкті продовжили чотири вокаліста – Сергій Асафатов, Ліда Лі, Сергій Роман та Мєлєн Пасса. Незважаючи на те, що репетиції з тренерами скасовані, артист переконав, що його команда цілком готова до виступів.

Він не приховує, що є фанатом кожного з вокалістів: "Вони надзвичайні люди, з якими хочеться пірнати і купатись в музиці. Не хочеться, щоб цей шлях закінчувався". Зірковий тренер зазначив, що цього тижня планує розпочати віртуальні репетиції з претендентами на перемогу зі своєї команди. 

Ми готувались до наступного етапу, до прямих ефірів, дуже заздалегідь, оскільки ці зйомки були дуже давно. Загалом, ми готові. А зараз нам треба онлайн все трішечки доточити,
– відповів Монатік. 

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Крім того, виконавець розповів, що весь час на карантині планує приділити родині, яка вже кілька днів разом ізолювалася у своєму будинку: "Ми дотримуємося карантинних порад. Карантин – це такий час цікавий, коли на все хочеться подивитись з боку, переоцінити, наскільки важливий кожен день, наскільки важливо не марнувати свій час, цінувати одне одного і бути з сім'єю". 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Карантин в Україні 2020 Монатік LifeStyle
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