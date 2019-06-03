Монатік розсекретив імена своїх синів оригінальним способом

Популярний співак Монатік (Дмитро Монатик) вкрай рідко говорить за свою родину, особливо, якщо мова йде про його нащадків. Так артист намагається вберегти їх від зайвої уваги преси. Однак інтрига щодо синів співака дещо зросла: Монатік вперше розсекретив їхні імена, обравши для цього оригінальний спосіб.

Монатік – один із небагатьох представників українського шоу-бізнесу, який залюбки публікує свої фото, однак вкрай рідко хизується сімейними знімками. Особливу секретність він зберігає щодо своїх нащадків: досі артист не показав обличчя нащадків та заявив, що зробить це тільки за їхньої згоди.

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Днями Монатік випустив свій сольний альбом "LOVE IT Ритм", який вже придбали тисячі прихильників. Та на меломанів очікував сюрприз – вкінці платівки в outro співак розповів, як уявляє свою старість з дружиною, та вперше назвав імена своїх дітей.

"Сподіваюся, через 30 років я, щасливий дід, разом з нашими сім'ями сяду за стіл, послухаю цей текст, сповнений щастям веселощів. Старший успішний, молодший успішний, все ж такі мрійники. Гарні до неможливості. Це від матері. Знаєте, іноді неможливо словами завершити, музика може допомогти. Просто послухайте. Коли нелегкий вибір, глибше вдихніть і до серця дослухайтеся, просто послухайте… Це від душі, для Дані та Платоші", – завершив він такими словами альбом.

Вихованню нащадків Монатік приділяє дуже велику увагу. Натомість сини підтримують його у всі складні хвилини. Так, перед підготовкою до першого стадіонного концерту діти прийшли на репетиції свого зіркового батька. Раніше ж артист показував, як Платон і Данило допомагають писати музику, сидячи біля піаніно.