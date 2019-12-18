Монатік став третім суддею ювілейного сезону шоу "Голос країни"

Співак приєднається до своїх зіркових колег Тіни Кароль та Дана Балана, які вже ввійшли до складу тренерів. Прем'єра проєкту "Голос країни 10" запланована на 19 січня. Організатори шоу поки залишають ім'я ще одного судді в таємниці.

Монатік вже втретє посідає місце тренера у вокальному проєкті. Аби повідомити прихильникам радісну новину, виконавець записав оригінальне відео, яке іменує його ефектну появу серед суддівського складу.

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Відео було опубліковане на офіційній сторінці шоу "Голос країни" в інстаграмі. Монатік висловив свої грандіозні сподівання на ювілейний сезон проєкту. Він має надію, що кожен ефір перетвориться на битву епох, поколінь, мрійників та експериментаторів.

Я хочу зібрати команду справжніх ритмоловів, щоб створювати, колаборувати і радувати слухача улюбленими треками у властивому саме нам прочитанні. Це учасники, з якими я готовий іти до перемоги, і я вірю в кожного з них. Час, робота та їхні палаючі очі покажуть, хто дійде до прямих ефірів і до фіналу. Зараз вони для мене всі однаково цінні, і з кожним із них я хочу попрацювати,

– зізнався артист.

Так, прем'єра першого випуску вокального проєкту "Голос країни" запланована на 19 січня. У 2018 році Дан Балан зізнався, що дебютував у ролі вокального тренера саме на цьому шоу. Цікаво, що саме Дан Балан переміг у 9 сезоні "Голосу". Його підопічна Оксана Муха зуміла підкорити українців неперевершеним тембром та чуттєвими піснями.