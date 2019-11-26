Монатік та Серьога знімають спільний кліп: з'явились перші кадри

Хоч у мережі підозрюють, що репер Серьога та Монатік ворогують між собою, знамениті артисти доводять протилежне. З'явились перші кадри зі знімального майданчика, де співаки працювали над спільним кліпом.

Наразі ані Монатік, ані Серьога не коментують знімків, які опублікували режисери майбутнього ролика. Ймовірно, невдовзі співаки порадують своїх прихильників дуетною композицією, яка й стане черговим підтвердженням їхніх дружніх стосунків.

Читайте також: Світлана Лобода знялася у новому кліпі Rammstein на пісню Frau & Mann: відео

Згідно з попередньою інформацією, ролик знімали у Харкові. Перед камерою Монатік постав у стильному вбранні та капелюсі. Репер Серьога, який вже давно відмовився від спортивного одягу, також здивує глядачів класичним костюмом. Коли ж відбудеться прем'єра кліпу та яку пісню артисти обрали для дуету – наразі невідомо.



Монатік і Серьога готують спільний кліп / Instagram / @_kiwi_pro



Зйомки нового кліпу Монатіка / Instagram / @_kiwi_pro



Співпраця Монатіка і Серьоги / Instagram / @_kiwi_pro

Що відомо про "ворожнечу" між артистами

Вперше Дмитро Монатік та репер Серьога зустрілись на кастингах шоу "Х-фактор". Тоді перспективний артист тільки йшов до світової слави та не міг визначитись, що краще обрати: спів чи танці. Обидва хобі він вправно поєднав під час свого конкурсного виступу. Однак Серьога заявив, що Монатіку ніколи не стати відомим співаком. Згодом репер пояснив, що фразу журналісти вирвали із контексту, а на проєкті він дав змогу колезі пройти у наступний етап шоу.

Дивіться виступ Монатіка на "Х-факторі": відео

Цікаво, що саме участь в "Х-факторі" стала чудовим щаблем у кар'єрі Монатіка. Тепер артист з легкістю збирає стадіонні концерти та пише якісну музику, яку слухають і за кордоном.

Із Серьогою Монатік зустрівся на шоу "Танці з зірками 2019". Цього разу вони помінялись місцями, адже співак був суддею одного випуску проєкту, а репер – учасником. Саме в прямому ефірі артисти і домовились про майбутню співпрацю та за кілька місяців втілили творчу колаборацію.