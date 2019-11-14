MONATIK заінтригував колаборацією з Apple Music

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MONATIK в офісі Apple Music
MONATIK в офісі Apple Music / Instagram /@monatik_official

Український співак відправився у світовий тур більш, ніж по 20 країнам світу. На своїй інстаграм-сторінці MONATIK розповів, що став гостем глобальної радіостанції Apple Music і Beats 1 в Лос-Анджелесі. Він став першим артистом з СНД, який відвідав офіс компанії.

Український мультиартист MONATIK не так давно відправився у світовий тур. Наприкінці жовтня артист презентував свою програму на найсучаснішому майданчику столиці Великобританії – Indigo at the О2. У день концерту був оголошений sold out. 

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Проте не лише концертами тішить себе MONATIK в американській частині туру. Артист веде переговори про глобальну співпрацю з міжнародною компанією Apple Music, розробляє колаборації з арт-інсталяторами світового рівня, відвідує радіостанції в Штатах. Артист поділився цими новинами на своїй сторінці в соціальній мережі.

Вдячний за запрошення Apple Music і Radio Beats 1. Зовсім скоро багато новин і прем'єр,
– заінтригував шанувальників MONATIK. 

MONATIK став першим артистом з країн СНД, якого запросили в офіс глобальної радіостанції Apple Music і Beats 1 в Лос-Анджелесі. 

Радіостанція Beats 1 входить до складу глобальної корпорації Apple Music. Головною особливістю станції є те, що вся музика, що грає в ефірі, підбирається вручну провідними фахівцями в галузі музики. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Монатік Apple
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