Монатік замилував мережу рідкісними знімками із двома синами

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Монатік з дітьми
Монатік з дітьми / Instagram / @monatik_official

Український співак Дмитро Монатік, який відправився в міжнародний гастрольний тур, зворушив шанувальників рідкісними фото зі своїми синами Данилом і Платоном. Його дружина Ірина Демічева з дітьми днями прилетіла до Відня, що провести вихідні у сімейному колі.

Монатік рідко показує світлини з приватного життя, але нові фото на сторінці в інстаграмі швидко стали обговорюваними у мережі. Додамо, що артист ніколи не публікує обличчя своїх дітей, захищаючи їх від зайвої публічності у такому віці.

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На нових знімках зіркове сімейство прогулялося у Відні. Маленькі хлопці позували у схожому одязі і чорних шапках зі спини. У підписі Монатік вкотре зізнався у тому, що його сім'я є найважливішою для нього.

Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято,
– заявив артист.

Монатік з дітьми
Монатік подорожує з сім'єю / Instagram / @monatik_official

Додамо, раніше в одному з інтерв'ю Монатік зізнався, що його дружина Ірина Демічіва – найближча людина, яка підтримувала співака на всіх етапах створення кар'єри. Саме їй артист завдячує свій успіх.

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Монатік з дітьми
Монатік з дітьми / Instagram / @monatik_official

Більше фото з сімейної подорожі Монатіка:

Монатік подорожує з дітьми / Instagram / @monatik_official

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Монатік Зіркові мами Зіркові діти
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