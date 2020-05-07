Монатік замилував мережу світлинами з синами

Популярний український співак Монатік, як і інші зіркові батьки, на карантині проводить час разом із дружиною та дітьми. Та не забуває про свою творчість. Днями артист поділився чарівними світлинами, де зображений із синами у власній студії.

Кадрами на особистих сторінках в інстаграмі поділилася дружина музиканта Ірина та сам Монатік. Зворушливі фото та відео швидко заполонили мережу та викликали активні обговорення.

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Дмитро разом із синами Платоном та Данилом позують на дивані. Вони розглядають різноманітні нагороди на поличках. Зіркова пара не показує обличчя своїх малюків, тому вони зображені зі спини.

Троє одягнені в стильний спортивний одяг та чорні шапки. Також на відео видно, як Монатік награє мелодію.

Наш тато дуже сумує за шаленим ритмом і улюбленою роботою. Приїхали отримати враження,

– написала в пубілкації Ірина.

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Співак на своєму акаунті поширив такі ж знімки і зазначив, що на них зображені улюблені та найважливіші відвідувачі студії. Він дуже любить своїх синів і цінує кожну мить, проведену разом із ними.