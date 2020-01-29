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Монатік замилував мережу світлиною з синами

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Дмитро Монатік / Instagram / @monatik_official

Популярний український співак, тренер ювілейного сезону вокального шоу "Голос країни" Дмитро Монатік разом із дружиною Іриною Демічевою виховують двох синів. Подружжя не часто публікує фото дітей в мережі та показує їхні обличчя, проте бувають винятки.

Ще на початку січня сім'я відправилася у відпустку. Для проведення зимових канікул вони обрали екзотичну країну, проте, де саме хлюпочуться у прозорій водичці та ніжаться на сонці невідомо.

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Дмитро інколи публікує світлини з відпочинку, на яких не лише він із дружиною, а й діти. Днями на своїй інстаграм-сторінці Монатік виклав фото, де разом із дітьми ховається від сонця в гамаці незвичайної форми, сплетеному із екзотичної рослини.

Поки зірковий татусь відпочивав, син чомусь вирішив вкусити його за руку.

Мене щастя вкусило. Здається маленька, але така велика сила!!! В 2020 році полюбив січенью Чудовий вийшов місяць,
– підписав публікацію Дмитро.

Ми підготували добірку рідкісних світлин улюбленця мільйонів Дмитра Монатіка та його сім'ї.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Монатік
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