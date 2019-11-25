Монатік замилував мережу знімком з дружиною у Санта-Моніці

Український співак Дмитро Монатік зворушив шанувальників у мережі спільним знімком зі своєю дружиною Іриною Демічевою, з якою вони виховують двох дітей – Данила і Платона.

Так, український артист часто поєднує роботу з особистим життям. Монатік відправився з гастролями у США, звідки показав чуттєве фото з дружиною Іриною. Знімки артисти опублікували на своїй сторінці в інстаграмі.

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На набережній Санта-Моніки Дмитро Монатік присів поруч з Іриною та обійняв її за коліно. У підписі чоловік повідомив, що їхня американська подорож продовжується, але вони сильно скучили за домом.

"Вже і не віриться, що бачили цю красу своїми очима. Тільки подивіться, які заходи в Санта-Моніці. Дуже рекомендую, при першій можливості, з найближчими, обов'язково приїхати і милуватися. А ми летимо далі. Сьогодні Чикаго. Радує, що з кожним днем все ближче до дому. Скучили до неможливості", – зазначила Ірина Демічева у підписі.

Додамо, для Монатіка його дружина Ірина Демічіва є також радником і директором. Зіркова пара виховує двох синів, однак не показує їхні обличчя громадськості. В одному з інтерв'ю Монатік вперше зізнався, що його дружина – найближча людина, яка підтримувала співака на всіх етапах створення кар'єри. Саме їй артист завдячує свій успіх.

На іншому фото дружина Монатіка похизувалася фігурою у чорному бікіні на спекотному пляжі в Маямі.