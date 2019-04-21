Монатік запалив на "Голосі країни-9" із новим треком: відео

Популярний український артист Монатік презентував нову пісню у своїй творчості – Love it Ритм. Трек упродовж кількох днів після публікації зібрав понад 4 мільйони переглядів, що свідчить про неймовірний успіх пісні.

У неділю, 21 квітня, в Україні відбувся фінал шоу "Голос країни 9 сезон". Та не тільки учасники вийшли на сцену вокального проекту. Зіркові тренери теж показали свої ефектні виступи.

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Так, Монатік під час 14 прямого ефіру презентував свою нову пісню Love it Ритм, яка вже встигла підкорити мережу. На "Голосі країни-9" він показав запальні танці під енергійний трек та зізнався, що саме з цієї композиції розпочне свій грандіозний концерт 1 червня на "Олімпійському".

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлан – виступ Монатіка

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Окрім цього, свій відомий хіт презентував і Дан Балан. Пісня Allegro Ventigo зуміла підняти весь зал на ноги, а артист постав перед глядачами у супроводі звабливих оголених танцівниць.

Голос країни 9 сезон 14 випуск: дивіться онлан – виступ Дана Балана