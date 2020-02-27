Монатік зворушив мережу кліпом до пісні "Сильно": ефектне відео
Популярний український співак Монатік вправно поєднує гастрольний графік, участь у розважальних проєктах, зокрема, "Голосі країни-10", та творчістю. 26 лютого артист презентував кліп до пісні "Сильно", який вже встиг розчулити його прихильників.
Відомо, що ліричну композицію Монатік присвятив своїй дружині – Ірині Демічевій. І хоч у ролику знаменита українка не постане, відео все ж привернуло чималу увагу користувачів мережі.
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До зйомок артист запросив привабливу модель Анну Шуть, яка поринає у віртуальний світ. Спільно з режисеркою Таньою Муїньо Монатік вирішив показати магічність закоханості, коли людині здається, що зустріч коханої – це всього лише барвистий сон.
"Іноді, коли сильно любиш, здається, що потрапив в сон, настільки красивий, що прокинутися страшно. Нічого навколо не існує. Лише невагомість і краса, на яку хочеться дивитися вічно з усіх ракурсів. В будь-який час. Краса, що не знає кордонів, страхів і кінця, та, що пробуджує у вас творця, портрети якої хочеться малювати знову і знову для того, щоб емоції, які вона дарує, залишилися, застигли назавжди і ніколи не вщухали, а перетворювалися в музику, слова, вірші, пісні. Як же прекрасно, навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізований своїми барвами і відсутністю гравітації, а все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім'я якому – любов", – зазначив Монатік.
Приваблива Анна Шуть постає перед глядачами у рожевому костюмі з корсетним верхом. За сюжетом, дівчина падає у прірву та потрапляє у віртуальний світ, де у процесі падіння приміряє маски та змінює імідж. Однак це всього лише сон закоханої жінки, яку повертає у реальність Монатік.
Це твій портрет. Вірніше, процес його створення і емоція, яка застигла назавжди в цій мелодії, поки ти літаєш у щасливому сні. Якби слова змогли стати картиною, я б намалював тебе саме такий. Дуже красивою,
– додав Монатік.
Ліричний трек "Сильно" увійшов у третій сольний альбом "LOVE IT ритм". Саме з цією платівкою Монатік влаштував чимале турне містами України та світом.
Дивіться кліп до пісні Монатіка "Сильно": відео
Монатік – "Сильно": текст пісні
Облака наверняка рисуют рожицы.
Пока ты спишь, я смотрю в тиши, осторожничаю.
Улыбаешься, значит – видишь счастливое.
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая.
Такая сильно красивая.
Очень сильно красивая. Оу!
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так сильно.
Всё, что слышно – это только дыхание,
И слышать хочу я пьесы в сознании.
Я ловлю себя на мысли – ты та!
Вызываешь зависимость, что же так
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая.
Приспів:
Я рад, так рад,
Так радуюсь сильно, такая сильно красивая.
Я рад, так радуюсь сильно, очень сильно красивая.
ак рад, так радуюсь сильно,
Я рад, так рад, так радуюсь сильно.
Буду думать опять: вот бы так навсегда!
Как всегда буду думать опять.
Буду думать опять: вот бы так навсегда!
Как всегда буду думать опять.
Опять!
Приспів:
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
А ты сильно красивая!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Ну как-так может быть?
Я рад, так радуюсь сильно,
Очень сильно красивая!
Я рад, так рад так радуюсь сильно,
Ну как так может быть?
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так радуюсь сильно!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Ну как-так может быть?
Я рад, так рад, так радуюсь сильно,
Так радуюсь сильно!
Я рад, так рад, так рад сильно,
Не хотел разбудить.
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