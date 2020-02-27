Монатік зворушив мережу кліпом до пісні "Сильно": ефектне відео

Популярний український співак Монатік вправно поєднує гастрольний графік, участь у розважальних проєктах, зокрема, "Голосі країни-10", та творчістю. 26 лютого артист презентував кліп до пісні "Сильно", який вже встиг розчулити його прихильників.

Відомо, що ліричну композицію Монатік присвятив своїй дружині – Ірині Демічевій. І хоч у ролику знаменита українка не постане, відео все ж привернуло чималу увагу користувачів мережі.

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До зйомок артист запросив привабливу модель Анну Шуть, яка поринає у віртуальний світ. Спільно з режисеркою Таньою Муїньо Монатік вирішив показати магічність закоханості, коли людині здається, що зустріч коханої – це всього лише барвистий сон.

"Іноді, коли сильно любиш, здається, що потрапив в сон, настільки красивий, що прокинутися страшно. Нічого навколо не існує. Лише невагомість і краса, на яку хочеться дивитися вічно з усіх ракурсів. В будь-який час. Краса, що не знає кордонів, страхів і кінця, та, що пробуджує у вас творця, портрети якої хочеться малювати знову і знову для того, щоб емоції, які вона дарує, залишилися, застигли назавжди і ніколи не вщухали, а перетворювалися в музику, слова, вірші, пісні. Як же прекрасно, навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізований своїми барвами і відсутністю гравітації, а все інше відбувається наяву. Ця робота саме про це відчуття. Падіння вгору. Падіння в космос, ім'я якому – любов", – зазначив Монатік.

Приваблива Анна Шуть постає перед глядачами у рожевому костюмі з корсетним верхом. За сюжетом, дівчина падає у прірву та потрапляє у віртуальний світ, де у процесі падіння приміряє маски та змінює імідж. Однак це всього лише сон закоханої жінки, яку повертає у реальність Монатік.

Це твій портрет. Вірніше, процес його створення і емоція, яка застигла назавжди в цій мелодії, поки ти літаєш у щасливому сні. Якби слова змогли стати картиною, я б намалював тебе саме такий. Дуже красивою,

– додав Монатік.

Ліричний трек "Сильно" увійшов у третій сольний альбом "LOVE IT ритм". Саме з цією платівкою Монатік влаштував чимале турне містами України та світом.

Дивіться кліп до пісні Монатіка "Сильно": відео

Монатік – "Сильно": текст пісні

Облака наверняка рисуют рожицы.

Пока ты спишь, я смотрю в тиши, осторожничаю.

Улыбаешься, значит – видишь счастливое.

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая.

Такая сильно красивая.

Очень сильно красивая. Оу!

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так сильно.

Всё, что слышно – это только дыхание,

И слышать хочу я пьесы в сознании.

Я ловлю себя на мысли – ты та!

Вызываешь зависимость, что же так

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая.

Приспів:

Я рад, так рад,

Так радуюсь сильно, такая сильно красивая.

Я рад, так радуюсь сильно, очень сильно красивая.

ак рад, так радуюсь сильно,

Я рад, так рад, так радуюсь сильно.

Буду думать опять: вот бы так навсегда!

Как всегда буду думать опять.

Буду думать опять: вот бы так навсегда!

Как всегда буду думать опять.

Опять!

Приспів:

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

А ты сильно красивая!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Ну как-так может быть?

Я рад, так радуюсь сильно,

Очень сильно красивая!

Я рад, так рад так радуюсь сильно,

Ну как так может быть?

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так радуюсь сильно!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Ну как-так может быть?

Я рад, так рад, так радуюсь сильно,

Так радуюсь сильно!

Я рад, так рад, так рад сильно,

Не хотел разбудить.