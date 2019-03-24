Монатік зворушив мережу спільними знімками з дружиною

Знаменитий співак Монатік, який поступово знайомить громадськість зі своєю сім'єю, зумів зворушити мережу. Артист опублікував спільні фото з дружиною Іриною.

Монатік – один із небагатьох представників українського шоу-бізнесу, який не прагне показувати свою сім'ю. Артист ретельно оберігає синів від громадськості та журналістів, відтак досі не показав їхнє обличчя.

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Та днями співак потішив прихильників чарівними сімейними фото. У мережі Монатік похизувався спільним виходом з коханою Іриною на церемонії нагородження преміями YUNA-2019.

На знаковий захід подружжя прийшло у вбранні від українського бренду FROLOV. Монатік красувався перед камерами у стильному синьому костюмі з укороченими штанами та білих кросівках. А от чарівна Ірина обрала ніжну сукню світлого кольору з оригінальним кроєм. Вбрання оголило її тендітні плечі та підкреслило струнку фігуру. Дружина Монатіка зробила стильну зачіску та макіяж, які доповнили її образ. Золоті прикраси додали вигляду Ірини розкоші.

Сам Монатік у програмі "Слава+" зізнався, що його дружина – неймовірна людина, яка є і його коханою, і найближчим другом, і критиком його творчості. За словами артиста, Ірина – "гарна жінка, яку любить камера, але вона не любить її". Тому вкрай рідко постає у блозі Монатіка.

Варто зазначити, що Монатік тріумфував на врученні премій YUNA-2019. Вокаліст отримав дві статуетки: у номінації "Найкращий вокаліст" та "Найкращий відеокліп". Досягненнями Монатіка похизувалась у мережі його дружина Ірина, додавши, що пишається його перемогою.

Пишаюся дуже! Ти це заслужив, – написала Ірина Демічева.