Монатік зворушив мережу спільними знімками з дружиною

664 Читать новость на русском
Монатік з дружиною Іриною
Монатік з дружиною Іриною / Instagram / @monatik_official

Знаменитий співак Монатік, який поступово знайомить громадськість зі своєю сім'єю, зумів зворушити мережу. Артист опублікував спільні фото з дружиною Іриною.

Монатік – один із небагатьох представників українського шоу-бізнесу, який не прагне показувати свою сім'ю. Артист ретельно оберігає синів від громадськості та журналістів, відтак досі не показав їхнє обличчя. 

Читайте також: Музична премія YUNA-2019 в Україні: список переможців

Та днями співак потішив прихильників чарівними сімейними фото. У мережі Монатік похизувався спільним виходом з коханою Іриною на церемонії нагородження преміями YUNA-2019.

На знаковий захід подружжя прийшло у вбранні від українського бренду FROLOV. Монатік красувався перед камерами у стильному синьому костюмі з укороченими штанами та білих кросівках. А от чарівна Ірина обрала ніжну сукню світлого кольору з оригінальним кроєм. Вбрання оголило її тендітні плечі та підкреслило струнку фігуру. Дружина Монатіка зробила стильну зачіску та макіяж, які доповнили її образ. Золоті прикраси додали вигляду Ірини розкоші. 

Сам Монатік у програмі "Слава+" зізнався, що його дружина – неймовірна людина, яка є і його коханою, і найближчим другом, і критиком його творчості. За словами артиста, Ірина – "гарна жінка, яку любить камера, але вона не любить її". Тому вкрай рідко постає у блозі Монатіка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Варто зазначити, що Монатік тріумфував на врученні премій YUNA-2019. Вокаліст отримав дві статуетки: у номінації "Найкращий вокаліст" та "Найкращий відеокліп". Досягненнями Монатіка похизувалась у мережі його дружина Ірина, додавши, що пишається його перемогою. 

Пишаюся дуже! Ти це заслужив, – написала Ірина Демічева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений IrinaDemicheva (@irinademicheva)

 

blog_ava
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні
6500
Теги: LifeStyle Музика Монатік Нагороди
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 12:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
6498
Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
сьогодні 11:01 Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
238
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 1229
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1699
Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
22 березня 18:30 Як стати fashion-фотографом: топ-5 найважливіших правил
Юлія Турелик 406
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук