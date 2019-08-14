Монети з ведмедиком Паддінгтоном випустили у Великобританії: милі фото
У Великобританії випустили дві 50-пенсові монети з казковим персонажем – ведмедиком Паддінгтоном.
На одній казковий герой зображений на фоні Тауера, на іншій – Паддінгтон біля собору святого Павла.
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14 серпня пенси з'являться у Музеї монетного двору в шотландському місті Ллантрісант, а вже незабаром надійдуть і в обіг.
Незабаром монети вже надійдуть і в обіг
Випуск монети присвячений 60-річчю появи ведмедика Паддінгтона. Вперше книга про нього побачила світ у 50-х роках минулого століття, а історії його пригод стали справжньою класикою дитячої літератури.
Випуск монети присвячений 60-річчю появи ведмедика Паддінгтона
Окрім звичайних, монетний двір випустить і колекційні монети з ведмедиком. Один такий екземпляр коштуватиме 10 фунтів, а золота монета – і понад вісімсот. Купивши таку дорогу монету, отримаєте записку, з якої починались усі історії Паддінгтона, зі словами "Будь ласка, подбай про цю монету".
Хто такий Ведмедик ПаддінгтонВедмедик Паддінгтон – це герой книги Майкла Бонда, яка вважається класикою дитячої літератури, і однойменного дитячого серіалу. Вперше книга була опублікована 13 жовтня 1958 року. Сьогодні у світі понад 25 мільйонів книг про ведмежа Паддінгтона. У всьому світі було видано 265 ліцензій на різні продукти з використанням імені ведмежати.
2014 року відбулася прем'єра пригодницької комедії "Пригоди Паддінгтона". 2018 року в український прокат вийшла стрічка "Пригоди Паддінгтона 2", яка є є продовженням фільму 2014 року.
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