Моніка Беллуччі кардинально змінила імідж для глянцю: фото

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Моніка Беллуччі змінила імідж для глянцю
Моніка Беллуччі змінила імідж для глянцю / www.spletnik.ru

Запальна брюнетка Моніка Беллуччі стала білявкою. Однак такий незвичний образ акторка приміряла не назавжди, а тільки для стильної фотосесії.

Знаменита акторка Моніка Беллуччі прикувала увагу всіх світових ЗМІ. Нещодавно вона підтвердила свій роман із 36-річним Ніколасом Лефевром, з яким тепер частенько здійснює публічні виходи. 

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Однак не тільки романтичні стосунки італійської красуні викликають захват у громадськості, але й її робота. Так, днями Моніка Беллуччі стала запрошеною зіркою нового випуску Soon Magazine. Представники глянцю запропонували акторці ефектну фотосесію, на що вона залюбки погодилась. 

Перед камерою Патріса ван Малдера 54-річна Моніка Беллуччі постала у незвичному образі білявки з короткою стрижкою. Для обкладинки глянцю автори підібрали яскравий кадр, де образ зірки відтінили жовтим та ніжно-блакитним світлом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SOON Magazine (@soon_magazine_)

А вже на сторінках Soon Magazine Моніка Беллуччі красувалась в напівпрозорій сукні від Valentino та прикрасах від Cartier. Як завжди, акторка продемонструвала жіночу ніжність та красу, яка зачарувала мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Patrice van Malder (@vanmalder)

 

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Теги: LifeStyle Краса Моніка Беллуччі Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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