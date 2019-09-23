Моніка Беллуччі несподівано змінила імідж: як тепер виглядає акторка

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі вирішила кардинально змінити свій вигляд. 54-річна зірка підстригла своє розкішне волосся та постала перед камерами із каре.

Свою нову стрижку Моніка Беллуччі засвітила під час показу колекції легендарного бренду Dolce & Gabbana. Фешн-новинки дизайнери презентували у Мілані, відтак знаменита італійка не змогла пропустити цю подію.

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За традицією, перед шоу акторка взяла участь у фотоколі, де зуміла приголомшити всіх журналістів. Моніка Беллуччі зробила ультракоротку стрижку, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами. За словами акторки, новий імідж їй допоміг створити французький стиліст Джон Нолл, який запропонував секс-символу Італії дещо змінити звичний для всіх образ.



Акторка Моніка Беллуччі змінила імідж / Фото: Instagram / @monicabellucciofficie

Не менш приголомшливим було й вбрання, у якому знаменитість постала на фешн-події. Перед камерами вона красувалась в елегантному і трендовому білому костюмі та прозорій чорній блузі від Dolce & Gabbana. Моніка Беллуччі засвітила спідню білизну, що додало її вигляду пікантності. Свій образ акторка доповнила прикрасами з колекції Cartier.



Моніка Беллуччі в Мілані / Фото: Getty Images

Раніше Моніка Беллуччі надавала перевагу ідеальній укладці волосся та гривці. Саме такий стиль вона засвітила на Венеційському кінофестивалі на початку вересня 2019 року.



Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images