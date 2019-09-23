Моніка Беллуччі несподівано змінила імідж: як тепер виглядає акторка

948
Моніка Беллуччі змінила імідж
Моніка Беллуччі змінила імідж / www.gettyimages.com

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі вирішила кардинально змінити свій вигляд. 54-річна зірка підстригла своє розкішне волосся та постала перед камерами із каре.

Свою нову стрижку Моніка Беллуччі засвітила під час показу колекції легендарного бренду Dolce & Gabbana. Фешн-новинки дизайнери презентували у Мілані, відтак знаменита італійка не змогла пропустити цю подію. 

Читайте також: Венсан Кассель показав дочку Деву, яка є копією Моніки Беллуччі: фото

За традицією, перед шоу акторка взяла участь у фотоколі, де зуміла приголомшити всіх журналістів. Моніка Беллуччі зробила ультракоротку стрижку, яку доповнила стильними сонцезахисними окулярами. За словами акторки, новий імідж їй допоміг створити французький стиліст Джон Нолл, який запропонував секс-символу Італії дещо змінити звичний для всіх образ.

Акторка Моніка Беллуччі змінила імідж
Акторка Моніка Беллуччі змінила імідж / Фото: Instagram / @monicabellucciofficie

Не менш приголомшливим було й вбрання, у якому знаменитість постала на фешн-події. Перед камерами вона красувалась в елегантному і трендовому білому костюмі та прозорій чорній блузі від Dolce & Gabbana. Моніка Беллуччі засвітила спідню білизну, що додало її вигляду пікантності. Свій образ акторка доповнила прикрасами з колекції Cartier.

Моніка Беллуччі в Мілані
Моніка Беллуччі в Мілані / Фото: Getty Images

Раніше Моніка Беллуччі надавала перевагу ідеальній укладці волосся та гривці. Саме такий стиль вона засвітила на Венеційському кінофестивалі на початку вересня 2019 року. 

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

blog_ava
Смертельна ДТП на одеській трасі: нова інформація про стан потерпілих
сьогодні
11107
Теги: LifeStyle Краса Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
сьогодні 14:02 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
Юлія Михайлова 4347
День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
сьогодні 12:03 День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
7000
"До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом
сьогодні 11:29 "До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом
Юлія Ліпенцева 676
Сміливе декольте, ніжна пудра і готичний чорний: зірки "Гри престолів" на червоній доріжці Еммі
сьогодні 10:44 Сміливе декольте, ніжна пудра і готичний чорний: зірки "Гри престолів" на червоній доріжці Еммі
1775
"Королева ночі" у Львові: як пройшов грандіозний концерт Олі Полякової
22 вересня 16:22 "Королева ночі" у Львові: як пройшов грандіозний концерт Олі Полякової
3928
Новини
Більше новин
Залиште відгук