Моніка Беллуччі одягнула костюм з пікантним декольте: фото

І в 55 років Моніка Беллуччі зачаровує весь світ своєю красою та струнким тілом. Тому італійська акторка залюбки приміряє звабливі вбрання, хизуючись своїми формами.

24 лютого Моніка Беллуччі стала запрошеною гостею особливої виставки бренду Christian Louboutin. Взуття цього дизайнера носять найвпливовіші красуні світу, зокрема, і запальна італійка, яка не могла пропустити заходу. Виставка відбулася у Парижі в рамках Тижня моди у виставковому центрі Palais de la Porte Doree. Локацію для виставки вибрали не випадково: саме туди Крістіан Лубутен часто приходив у пошуках натхнення. Під час своєї промови модельєр зізнався, що дитячий похід у виставковий центр і змусив його займатись розробкою моделей взуття.

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"На мої творіння часто впливають речі з моєї голови, і це місце з дитинства спонукало мене мріяти. Біля входу в музей висіло зображення, на якому було намальовано, що туди не можна входити на високих підборах. Це була жіноча туфля на дуже вузьких високих підборах. Мені здалося дивним, що вони використовували на малюнку взуття, якого не існувало в реальному житті, і це змусило мене зрозуміти, що можна створити щось, чого не існує, тому я і почав розробляти його. Все почалося з цього малюнка", – розповів гостям Крістіан Лубутен.

Підтримала засновника бренду Christian Louboutin його зіркова подруга Моніка Беллуччі. Для цього виходу акторка обрала елегантний чорний костюм, який складався з приталеного піджака і класичних штанів. Однак особливу увагу приковував топ красуні, який пікантно підкреслював пишне декольте Моніки Беллуччі.



Моніка Беллуччі у Парижі / Getty Images



Моніка Беллуччі побувала на виставці Крістіана Лубутена / Getty Images

Окрім Моніки Беллуччі, захід відвідали Діта фон Тіз, Сабріна Ельба, Карлі Клосс, Жульєт Бінош та Жанель Моне.