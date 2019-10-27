Моніка Беллуччі показала, як виглядала на старті кар'єри: приголомшливе фото

Знаменита італійська акторка та модель Моніка Беллуччі вирішила поностальгувати за минулим. У мережі вона показала, як виглядала ще на початку своєї стрімкої кар'єри.

Моніка Беллуччі постала на чорно-білому кадрі без жодного макіяжу. Однак це аж ніяк не вплинуло на привабливість зірки: акторка виглядала приголомшливо, показавши своє обличчя великим планом. Моніка Беллуччі надавала перевагу хвилястому волоссю, що здивувало прихильників.

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Автором знімку був фотограф Річард Аведон, який часто співпрацював із розкішною італійкою. Ймовірно, архівний знімок був зроблений для портфоліо Моніки Беллуччі, про що вона натякнула у дописі.

Фото з мого архіву, зроблене талановитим Річардом Аведоном,

– прокоментувала знімок Моніка Беллуччі.

Прихильники акторки одразу ж засипали її компліментами. У мережі зазначили, що з роками Моніка Беллуччі зовсім не змінюється. Акторка, яка у 2019-му відсвяткувала 55-річчя, вражає своєю молодістю весь світ.



Моніка Беллуччі на сучасному і архівному знімку / Instagram / @monicabellucciofficiel

Раніше Моніка Беллуччі зізнавалась, що ніколи б не хотіла повернутись у минуле. Акторка переконана, що на кожному етапі свого життя вона була по-своєму щасливою. На відміну від 20-річної Моніки, зірка чітко знає, чого вона хоче від життя.

"Ні за що на світі не хотіла б, щоб мені знову було 20. Зараз я набагато щасливіша, ніж тоді, адже в тому віці ми ще тільки пізнаємо себе, намагаємося зрозуміти, ким хочемо бути, страждаємо від невпевненості в собі. Зараз я точно знаю, що мені потрібно, і без чого я можу прожити", – Моніка Беллуччі.



Моніка Беллуччі в Мілані / Getty Images

Що відомо про кар'єру Моніки Беллуччі?

Ефектна італійська красуня розпочинала свою кар'єру з модельного бізнесу. У підлітковому віці Моніка Беллуччі переїхала до Франції, де змушена була працювати манекенницею, щоб оплатити своє навчання на юридичному факультеті. Однак після успішних зйомок красуня вирішила змінити плани на життя та покинула університет.



Дебют її у кіно відбувся у 1990 році, коли зірка зіграла у серіалі "Дорослі діти". Після тріумфальної появи на телеекранах Моніку Беллуччі почали запрошувати до співпраці італійські та голлівудські режисери. Серед найвідоміших фільмів за участю акторки є "Малена", "Стукачка", "Матриця: Перезавантаження", "Незворотність", "Брати Грімм".